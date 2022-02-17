Монета фортуны: почему богачи богатеют, а бедные беднеют

В то время как некоторые лезут из кожи вон, чтобы разжиться небольшим состоянием, другие и в ус не дуют, а деньги сами плывут им в руки. В причинах неудач 5-tv.ru разбирался с экономистом Юлией Манн.

Разрыв между богатыми и бедными всегда существовал, а феномен неравномерного разделения благ, как материальных, так и духовных, ученые назвали «эффектом Матфея», по цитате из Притчи о талантах в Евангелии от Матфея:

«Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет», — говорится в Новом Завете.

Если примерить мудрость предков к современным реалиям и сравнить двух кандидатов, претендующих на пост генерального директора, при практически равных исходных данных — отличном образовании, благоприятной средой, степенью приложения усилий для обладания желаемой должностью — побеждает кто-то один. Почему так происходит, в беседе с 5-tv.ru рассказала экономист Юлия Манн.

По словам эксперта, британские ученые озаботились вопросом, что же делает миллионеров успешными, для этого они проанализировали истории более 1000 респондентов и пришли к выводу, что всем богатым людям везет, и они практически всегда оказывались в нужном месте в нужное время и получали заветные деньги и руководящие посты, а также другие материальные и другие бонусы.

«Нужно обязательно иметь хорошее образование, и не одно, прикладывать огромное количество усилий в труде: работать не меньше 14 — 16 часов в день. Это и есть та заветная волшебная палочка, то колесо фортуны, которые присущи всем успешным людям», — раскрыла секрет богатства финансовый эксперт.

При этом существует огромное количество специалистов, обладающих высоким потенциалом, но при этом не занимающих высоких должностей и не получающих большие зарплаты и не становящихся год от года богаче.

Причина неудач — психологическая, уверена экономист Юлия Манн.

«Все может быть связанно с внутренними установками, с ограничивающими убеждениями, когда человек сам себе говорит: я не достоин, я не дорос еще, я недостаточно знаю… И хотя он действительно хороший специалист и отлично справляется со своей работой, он почему-то не проявляет себя таким образом, чтобы руководитель его заметил и продвинул вверх по карьерной лестнице или повысил зарплату», — объяснила специалист.

В данном случае обязательно необходимо прорабатывать эти «дефектные» моменты и выяснить причины негативных установок, почему и в какой момент вы стали считать себя недостойным и почему вы не стремитесь делать больше, чтобы и получать больше. Эксперт рекомендует задуматься о получении новой специальности, повышении квалификации, выстроить более эффективную коммуникацию с своим руководителем, проявлять себя, чтобы вас заметили и оценили, повысив должность и зарплату.

«Успешным становится тот, кто берет ситуацию в свои руки, кто действительно требует от жизни, чтобы ему это дали», — резюмировала экономист.

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