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После съемок Кристину Асмус с кровавыми ранами увезли в клинику: «Адская боль»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 515

Актриса с ужасом описала детали сцены, после которой она оказалась у врача.

После съемок Кристину Асмус с кровавыми ранами увезли в клинику: «Адская боль»

Фото: Instagram @asmuskristina

Очередные съемки для известной российской актрисы Кристины Асмус закончились травмами и клиникой. О том, как безобидная сцена привела к жутким последствиям, звезда рассказал в Instagram. По словам знаменитости, поначалу ничего не предвещало беды.

«В общем, вчера в кино снимали сцену, где моя героиня должна оторвать депилирующие полоски на подмышках. Была сумасшедшая гонка, на съемку оставалось десять минут и меня буквально вытолкнули в кадр. Принесли полоски, и я спросила, как ими пользоваться? Я такие полоски только в кино видела. И очень примерно представляла, что это и как работает», — начала повествование Асмус.

Однако на этом сюрпризы для актрисы не закончились. Воск на депилирующих полосках оказался настоящим и, как следовало ожидать, доставил звезде нестерпимую боль. Дошло до того, что у знаменитости пошла кровь.

«Попросили сходу еще дубль. И вот его я уже не смогла доиграть. Оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, я увидела просто кровавые следы. <…> Перекись, от которой стало хуже; адская боль, жжет так, что можно сойти с ума, руки трясутся, одежду надеть больно. Уехали с площадки в клинику. В итоге ожоги. Кожа содрана и раны пока свежие. <…> Жанр моментально из комедии на хоррор поменялся», — с ужасом вспоминала Асмус. 

Instagram @asmuskristina

Из-за ожогов актрисе приходится сталкиваться со множеством бытовых трудностей: начиная со сна и заканчивая переодеванием. 

«Кожа содрана и раны пока свежие. А у меня каждый день смены и спектакли. И сплю я на вытянутой руке, так что подмышки прям об подушку трутся. Мыться больно даже теплой водой и до ночи жгло так, будто сверху раны утюгом прижигали» — пожаловалась Асмус. 

Поклонники не остались равнодушны к страданиям актрисы и поддержали ее в комментариях.

«Ох, такие синячки будут долго проходить»,

«Держитесь Кристин, заживет»,

«Ничего себе! Все ради кадра! Скорейшего выздоровления!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус едва не погибла из-за ночного происшествия в ванной.

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