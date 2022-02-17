Бледанс получила травму перед выходом на сцену: «Слезы брызнули из глаз от боли»

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала о травме, которую получила в гримерке перед выступлением на сцене театра. По словам знаменитости, она упала со стула прямо на копчик. Боль оказалась настолько сильной, что теледива не смогла сдержать слезы. Тем не менее зрителей она подвести не могла.

«Упала. Сильно. Прямо на копчик. Стул выскочил из-под меня. Слезы брызнули из глаз от жуткой боли, и я не могла двинуться, а все тело содрогалось, и это все за пять минут до спектакля. Хотели отменять, но зал переполнен, и я не могу подвести зрителей, которые нас так ждали», — призналась Бледанс.

Свое сообщение она оставила после окончания первого акта постановки. Актриса рассказала, что приняла обезболивающие, но они не смогли решить проблему.

«У нас принято говорить „Сцена лечит“. Не выхожу из рисунка роли, но очень боюсь последствий, ведь на программе Первого канала „Большие гонки“ я уже имела травму, которая мне даже грозила операцией», —вспомнила Бледанс.

Instagram @bledans

Со словами поддержки Бледанс выступили не только многочисленные ценители ее таланта, но и телеведущая Екатерина Стриженова.

«Эвелина, увидела поздно твой пост, надеюсь, отыграла, сейчас живая, если надо - вышлем за тобой вертолет!» — написала знаменитость.

Поклонники тоже не могли остаться в стороне.

«Спасибо за ваше мастерство, наслаждались сегодня игрой. Выздоравливайте!»,

«Это очень больно…. Но все будет замечательно»,

«Сидим в зале, очень за вас переживаем!» — поделились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс осталась недовольна поведением Валерия Николаева во время съемок.