Все по понятиям: скандал разгорелся после опроса учеников в школе Петербурга

Петербургских шестиклассников решили подготовить ко взрослой жизни. Учитель предложил им пройти тест, в котором был вопрос — какое преступление они совершили? Причем, варианта «не совершал» в списке ответов не было. Но и на этом уроки жизни для школьников не закончились. После того как о скандальной анкете стало известно родителям, педагог пошла в наступление.

О недетских вопросах в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Владислава Моторного.

Валентина Чокури не поверила своим глазам, когда увидела анкету, которую предложили заполнить ее 12-летней дочери. Тестирование организовала классный педагог.

«Я ей говорю, Милана сфотографируй мне весь тест и ничего не заполняй. Она мне все это фотографирует. Я быстро пробегаю глазами и понимаю, что это вообще не соответствует возрасту моего ребенка, чтобы ей давали такие тесты или опросы», — рассказывает мать ученицы 6-а класса школы № 290 Валентина Чокури.

Опрос, судя по фотографиям, которые успели снять ученики, начинался безобидно — сколько детей в семье, какие взаимоотношения с родителями. Но в конце подростков ждал неприятный сюрприз. Так, например, в вопросе «как и зачем вы совершали преступление?» — варианта «не совершал», к слову, в списке нет.

Уже вечером фотографии скандального теста появились в родительском чате.

«Про убийство и алкоголь. Мне хочется спросить, вы их сами на это толкаете? Вы хотите, чтобы наши дети задумались про убийство и алкоголь?», — негодует мать ученицы 6-а класса школы № 290 Хатуна Матуа.

Объяснить, почему учитель провел опрос без предупреждения, педагог так и не смогла. Вместо этого решила провести расследование и выяснить — кто слил в сеть скандальную анкету.

«Вы вообще отдупляете смысл предложения, которое здесь напечатано? Или мне отскринить вашу группу? Какую грязь мне ваши родители пишут»

Почему учитель решила сорвать злость на детях, а не связаться напрямую с родителями, тоже вопрос. Педагог вообще заявила, что не видит причин для разбирательства.

«Абсолютно неактуальная информация, так скажем, надуманная, накрученная. Поэтому комментировать даже я эти вопросы не буду», — говорит педагог школы № 290 Инесса Холопенкова.

Тест, который предлагали пройти детям, мы показали специалистам. Психологи уверены — опрос вряд ли может травмировать психику ребенка, но и эффективность его вызывает большие сомнения.

«Сначала нужно понимать, что такое преступление. Если есть какая-то цель, понять, нуждается ли ребенок в помощи или поддержке — это тоже не самые удачные условия», — объясняет психолог Татьяна Голубева.

Теперь родители собираются выяснить, чья инициатива была устроить опрос — учителя, руководства школы или инстанций, которые стоят выше. А пока готовят коллективное заявление в прокуратуру.