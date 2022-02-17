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Вернулся с того света: кто спас актера Игоря Бочкина от неминуемой смерти

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 3 496

17 февраля народный артист России отмечает 65-летие.

Вернулся с того света: кто спас актера Игоря Бочкина от неминуемой смерти

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Актер Игорь Бочкин, которому 17 февраля исполняется 65 лет, рассказал, как дважды оказывался на краю смерти и чудом остался жив.

Так, в 1998 году актер попал в страшную автокатастрофу, после которой носит на левой руке кольцо с надписью «Спаси и сохрани». Бочкин признался, что никогда не снимает его, даже на съемках.

«Видите у меня шрам на брови? Кость рассекло так, что глаз у меня в руках оказался. Чудом заштопали», — цитирует артиста сайт KP.RU.

А два года назад у Бочкина начались серьезные проблемы со здоровьем, которые снова едва не стоили ему жизни.

«Тромб оторвался. Врачи сказали, что чудом выжил. Нагрузка была страшная. Сначала Аня (супруга, актриса Анна Легчилова — Прим. ред.) меня в Таиланд Новый год встречать потащила. Я вернулся с кишечной заразой. А потом — Израиль, Канада, Америка… Антреприза. По ночам на университетской сцене Шукшина репетировал. И организм не выдержал. Меня увезли в реанимацию. Спасибо врачам Боткинской, они сделали все возможное и невозможное, чтобы меня спасти», — поделился актер.

После болезни Бочкин долго восстанавливался, прежде чем вернуться в обычный режим и приступить к съемкам, работе в театре и антрепризах. По словам актера, сейчас он для поддержания здоровья регулярно делает зарядку и старается побольше бывать на свежем воздухе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка Вера Алентова в день своего 80-летия 21 февраля выйдет на сцену в дерзком образе.

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