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Сестра Жанны Фриске впервые станет мамой: «Я долго ждала этого подарка!»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 2 872

Пол будущего малыша Наталья Фриске пока скрывает, но, судя по животику, роды совсем не за горами.

Сестра Жанны Фриске впервые станет мамой: «Я долго ждала этого подарка!»

Фото: Instagram @friske_natalia

Сестра покойной певицы Жанны Фриске сообщила фанатам приятную новость: она ждет первенца. 35-летняя Наталья опубликовала в Instagram нежный снимок с «беременной» фотосессии, где подросший животик ничем не скрыт. Женщина позирует в образе мотылька и буквально светится от счастья.

«Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз, не хотела ее ни с кем делить. Да, я жду малыша! И я безумно счастлива! Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже!» — пообещала Фриске.

Поклонники не могли оторваться от необычного кадра с сестрой покойной певицы. Кто-то называл ее принцессой, кто-то королевой, но все, как один, желали крепкого здоровья и легких родов. Судя по всему, они совсем не за горами.

 
 
 
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Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)

«Ого, что творится! Мои поздравления!»

«Ты — богиня и вдохновение! Дай бог всего самого хорошего!»

«А по лицу было заметно!»

«Это невероятно и так красиво! Счастья и благополучия!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ноябре 2021 года сестра умершей от рака певицы Жанны Фриске попала в больницу. Наталья напугала фанатов снимками из палаты и рассказом о внезапном обмороке. Не исключено, что это было связано с беременностью.

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