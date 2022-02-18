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Врач объяснила, почему при работе за компьютером одна нога может стать короче другой

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 115

Огромные руки, сгорбленная спина, отсутствие мышечной массы — не просто плод фантазии. О том, как новые технологии меняют нашу внешность, можно судить уже сейчас.

Врач объяснила, почему при работе за компьютером одна нога может стать короче другой

Фото: Depositphotos / EdZbarzhyvetsky

Современный человек проводит за компьютером огромное количество времени. Мы работаем, учимся, совершаем покупки, общаемся с друзьями, не отходя от монитора. При этом мало кто задумывается, что такой образ жизни способен привести к весьма непредсказуемым последствиям для здоровья и даже непоправимым изменениям во внешности.

По словам консультанта цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», педиатра Дарьи Тещенковой, у любителей посидеть в подобных позах одна нога может стать короче другой, из-за чего о летящей походке придется забыть навсегда.

«К сожалению, такая поза может привести к спазмам в тазовых мышцах из-за напряжения, а в долгосрочной перспективе и к укорочению одной ноги», — отметила специалист в интервью Газете.ру.

От долгого сидения за компьютером также нарушается кровообращение, что грозит в долгосрочной перспективе возникновением варикоза.

Эксперт советует — ставьте ноги ровно, под углом 90 градусов, не пережимайте мышцы и не держите стопы на весу. Не стоит забывать и об осанке — спину рекомендуется держать прямо, а руками опираться на стол, чтобы снизить напряжение. «Разгрузить» кисти поможет ортопедический коврик для мышки.

По мнению доктора, соблюдая эти нехитрые правила вы сможете предотвратить развитие различных недугов. Также важно делать перерывы, вставать и делать небольшую разминку для уставших от долгого сидения мышц.

Ранее 5-tv.ru назвал два алкогольных напитка, разжижающих кровь и предотвращающих тромбоз, по мнению врачей.

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