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Врачи назвали два алкогольных напитка, разжижающих кровь и предотвращающих тромбоз

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 12 735

Употреблять спиртное в больших количествах опасно для здоровья. Но в малых дозах оно оказывает на сосуды максимально положительный эффект. Главное — знать меру.

Врачи назвали два алкогольных напитка, разжижающих кровь и предотвращающих тромбоз

Фото: Depositphotos

Тромбоз — опасное состояние, при котором сгустки крови закупоривают сосуды человека, что чревато скорой смертью. Чтобы не допустить фатальных последствий, медики рекомендуют регулярно сдавать анализ на свертываемость и в случае отклонений от нормы незамедлительно проходить терапию. Впрочем, существует и ряд мер профилактики: некоторые продукты и напитки способствуют улучшению качества крови и ее разжижению. Сегодня поговорим об алкоголе.

Редко, но метко

Безусловно, употреблять спиртное много и часто под эгидой «профилактики тромбоза» небезопасно. Но в минимальных дозах градусные напитки действительно способствуют улучшению кровотока. Кардиолог Джемс Беккерман всегда был уверен, что «норма» не должна превышать 85 миллилитров алкоголя в неделю. В противном случае вместо ожидаемого расширения сосудов тромбоз усугубиться.

Разделяют позицию Беккермана и другие медики. Эксперты уточняют, что для профилактики тромбоза подходят лишь те спиртные напитки, в которых максимально низкая концентрация этанола. В таком случае алкоголь «притягивает» лишнюю жидкость, снижая вязкость крови. По мнению экспертов, идеальны для употребления вино и коньяк.

Согласно массе исследований, вино, особенно красное сухое, в малых дозах способствует укреплению стенок капилляров, сосудов и артерий. Оно расширяет сосуды и препятствует образованию тромбов. В сутки не рекомендуется выпивать более 175 миллилитров.

Действие коньяка отчасти аналогичное, но помимо вышесказанного он может и прекрасно снижать давление. Во время застолья следует выпивать не более 100 миллилитров, пишет портал andrmed1.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие орехи разжижают кровь и предотвращают образование тромбов.

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