Беда не приходит одна: ТОП-10 смертоносных вирусов хуже COVID-19

Эксперт назвала смертоносные вирусы, которые способны вызвать пандемию масштабнее COVID-19.

Пандемия коронавируса стала одним из главных событий последнего десятилетия. Распространение COVID-19 сравнивали с чумой, пик которой пришелся на середину XIV века. Очередная волна во всем мире еще не пройдена, но врачи утверждают, что расслабляться не стоит. Passion.ru рассказывает, какие еще вирусы могут настигнуть весь мир и существенно сократить количество населения.

Бешенство

По словам заместителя директора по медицине «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сусанны Чуприной, бешество считается самым опасным вирусом из ныне существующих. Вирус передается через укусы: когда зараженное животное оставляет слюну на человеке, вирус проникает в организм. Бешенство обладает 100%-ной летальностью, зараженный может умереть за несколько недель. Победить вирус можно с помощью курса уколов.

Лихорадка Эбола

Прежде вирус Эбола называли геморрагической лихорадкой. При Эболе в организм проникают четыре вируса. Лихорадку можно опознать по сыпи на коже, рвоте, поносе. У зараженного отказывают печень и почки, наблюдаются обильные кровотечения. В 90% случаев вероятен летальный исход.

Марбургский вирус

Марбургская геморрагическая лихорадка обладает схожими симптомами. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коэффициент летальности вируса составляет 50%. На данный момент препаратов, которые способны нейтрализовать вирус, не существует.

Оспа

Известный предвестник эпидемий — оспа. Количество летальных исходов при оспе достигало 90%! Сегодня вирус существует только в лабораториях, над ним проводят исследования.

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Лихорадка Луйо

Редкая геморрагическая лихорадка была обнаружена только у пяти человек, четыре из которых умерли. Вирус не распространился, но врачи все равно отмечают его опасность. При заболевании у человека повышаются температура, а также наблюдаются рвота, диарея, артралгия, миалгия.

Обезьяний герпес

Этот вирус передается через выделения больных животных на кожу человека. Первые симптомы вируса — головная боль, одышка, икота, онемение кожи и нарушение дыхания. У заболевшего происходит также повышение нервной системы. По данным экспертом, в 80% случаев заболевания наступает смерть.

Вирус Нипах

От индийского вируса тоже пока не существует лекарств. При этом коэффициент летальности составляет 78%. Для этого вируса характерны воспаление мозга или респираторные заболевания. По словам ученых, Нипах имеет шансы стать следующим поводом для пандемии.

Конго-Крымская лихорадка

Этот вирус распространился на юге России, в Крыму. Конго-Крымская лихорадка передается людям от клещей и домашнего скота вследствие тесного контакта с кровью и выделениями инфицированных, утверждает ВОЗ. Вакцины от вируса не существует, при этом в 40% случаев наблюдается летальный исход.

Хантавирус

Этот вирус выявили у диких грызунов. Он распространяется через мочу и экскременты. Вирус считают особо опасным, потому что человеку он передается через вдыхание пыли, в которой содержатся частицы экскрементов инфицированных грызунов. Летальность вируса составляет более 50%, на данный момент он распространен в Америке.

Лихорадка Ласса

Острое инфекционное заболевание получило распространение в Западной Африке. Вирус передается от человека к человеку при контакте с едой или предметами обихода инфицированных. ВОЗ утверждает, что если заболевание выявлено на ранней стадии, то терапия с регидратацией и симптоматическим лечением могут повысить шансы заболевшего на выживание.

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