Опухоль, инсульт или суставы? Из-за чего у Елизаветы II начали отказывать ноги

Скандалы вокруг Букингемского дворца явно не способствуют здоровью королевы, отметил медик.

Состояние здоровья Елизаветы II вызывает опасения у ее подданных. На своей первой очной аудиенции после контакта с подхватившим коронавирус принцем Чарльзом монарх призналась, что не может нормально двигаться. Она встретила представителей Минобороны королевства, опираясь на трость.

Врач-эндокринолог, кардиолог Алексей Жито в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, почему у 95-летней королевы могли возникнуть трудности и как с этим могут быть связаны принц Гарри и Меган Маркл.

«На самом деле круг заболеваний и состояний очень широкий, — отметил медик, — Это могут быть и атрофия мышц, и нейропатия, и другие неврологические заболевания, включая последствия перенесенных, в том числе и скрытых инсультов, последствия травм».

Жито не исключил, что причиной проблем с ходьбой у королевы могут быть опухоли головного мозга, а также различные заболевания крови, дефициты витаминов, фолиевой кислоты.

«Заболевания щитовидной железы нередко приводят к выраженной слабости и миопатии, — пояснил специалист, — Это состояние, когда развивается выраженная слабость мышечных структур».

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Эндокринолог считает, что повлиять на ухудшение самочувствия британского монарха могли и скандалы вокруг ее семьи. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл устроили нервам королевы настоящее испытание на прочность.

«В последнее время много нервотрепок связано со скандалами вокруг их семейства — это не добавляет здоровья королеве», — отметил Жито.

Также у Елизаветы II могут быть возрастные проблемы с суставами, которые с годами перестают быть столь подвижными.

«Суставы с возрастом, к сожалению, тоже изменяются, нарушается их нормальное состояние, что и приводит к малой подвижности, и если человек двигается, то с большой болью, поэтому иногда приходится принимать вынужденное сидячее положение», — рассказал медик.

По его мнению, у королевы есть все шансы поправиться и снова встать на ноги. Однако это может быть не так просто в зависимости от того, какой в итоге диагноз ей поставят лечащие врачи.

«Я не сомневаюсь, что врачи сделают все возможное, но, к сожалению, при некоторых заболеваниях, в том числе при параличе, последствиях некоторых состояний головного мозга помочь бывает очень затруднительно», — подытожил Жито.

Он также предположил, что у королевы, контактировавшей с больным принцем Чарльзом, может быть скрытая форма коронавируса. В таком случае последствия могут быть любыми. Включая и редкий синдром Гийена — Барре, который как раз-таки сопровождается состоянием, при котором пациент не может встать, не может использовать обе нижние конечности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Великобритании тайно разрабатывают план коронации принца Чарльза.