Красота, прощай? Какими опасными последствиями для Асмус чреваты полученные на съемках раны

Актрисе пришлось делать депиляцию подмышек, после которой она оказалась у врача.

Российская актриса Кристина Асмус заработала кровавые раны на съемках очередного фильма. Согласно сценарию, героиня картины должны была провести депиляцию в зоне подмышек, однако Асмус не получила нужных инструкций по применению, и отрывание восковых полосок перед камерой причинило ей нестерпимую боль, пришлось отправиться за помощью к врачам, которые диагностировали ожог.

Дерматолог Юлия Вайлова в интервью 5-tv.ru прокомментировала произошедшее. По ее мнению, такое повреждение кожи может быть довольно опасно.

«В подмышечной области очень тонкая и чувствительная кожа, и ее легко повредить. Плюс если девушка ранее никогда не сталкивалась с восковыми полосками, то при неправильном использовании риск повреждения усиливается», — рассказала эксперт.

Специалист добавила, что ситуация осложняется тем, что подмышечная область богата бактериями, и неблагоприятный исход вполне вероятен.

«При неправильной обработке подобной раны может произойти инфицирование, которое мало того что будет длительно заживать, но и способно оставить после себя пост воспалительную гиперпигментацию. А если постравматический период будет проведен неверно, чего Кристина может избежать из-за своевременного обращения к врачам, то в такой ситуации могут даже сформироваться рубцы», — заключила дерматолог.

Как ранее писал 5-tv.ru, подмышки Волочковой в купальниках стали предметом обсуждения пользователей сети.