День соблазна и грехопадения: что приготовили знакам зодиака 18-е лунные сутки
Астролог Ксения Шахова в беседе с 5-tv.ru раскрыла, как ночное светило и другие небесные тела повлияют на представителей всех знаков зодиака 18 февраля 2022 года.
Фото, видео: Depositphotos / SergeyNivens; 5-tv.ru
Во пятницу, 18 февраля, действуют 18-е лунные сутки. Расположение небесных тел благоволит начинаниям и некоторым медицинским манипуляциям.
«18-е лунные сутки вынуждают бороться с низкими инстинктами и сопротивляться злу, их даже можно назвать днем соблазна и грехопадения: на небе реализуется тау-квадрат с участием Луны, Нептуна и Лилит», — охарактеризовала день астролог Ксения Шахова в беседе с 5-tv.ru.
Неблагоприятное расположение тел придает сомнительный оттенок делам и начинаниям, поэтому эксперты по звездам не рекомендуют приступать к серьезным новым делам, лучше посвятить освободившееся время философским размышлениям: какие грани личности я подвергаю сомнению, в чем моя опора, где я ощущаю подлинную надежность.
«Преодолевать самые сложные моменты в личной жизни или деловых отношениях помогают гармоничные аспекты Венеры», — отметила Шахова, указав, что пятница закреплена за планетой любви и гармонии, поэтому не стоит препираться и хитрить, лучше занять позицию равновесия и справедливости.
Предсказательница предупредила больных, что оппозиция Луны и Нептуна неблагоприятна в целом для лечения, особенно для хирургического вмешательства в области брюшной полости и желудочно-кишечного тракта.
Луна в Деве настраивает на погружение ментальные и умственные дела, а поскольку интерес к медицине и гигиене остается на сегодняшний день стабильно высоким, то астролог рекомендует почитать статьи и книги о здоровье и мерах профилактики, найти трактовку сложных терминов.
«18 февраля с 20:04 начинаются уже 19 лунные сутки, это время примечательно тем, что Солнце переходит в зодиакальный знак Рыб, а это только усиливает противоборство сил и двойственность при оценке поступков», — подытожила Ксения Шахова.
Ранее 5-tv.ru приводил гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака.
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