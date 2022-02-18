Где наша Катя: в Германии более 10 дней ищут пропавшую россиянку

Загадочная история с исчезновением россиянки разворачивается на северо-западе Германии. В городке Бремерхафен ищут девушку, которая, по словам своего мужа, просто ушла из дома и не вернулась. Поиски продолжаются уже больше десяти дней, но пока никаких следов россиянки найти не удалось.

В деталях запутанной истории разбиралась корреспондент МИЦ «Известия» Светлана Бобруенко. Подробности в репортаже.

Новость об исчезновении россиянки моментально облетела небольшой городок на севере Германии. Полиция уже 12 дней безуспешно ищет 32-летнюю Екатерину Бауманн, которая исчезла при загадочных обстоятельствах. Мать девушки, которая живет в Петербурге, уже обратилась в российское консульство.

«В розыске Екатерины участвуют все подразделения полиции города Бремерхафен, в том числе розыски ведутся и в Нижней Саксонии. Участвуют в розысках не только сотрудники полиции, но даже и собаки, специально обученные к поиску людей», — сообщил сотрудник консульства РФ в Германии Александр Пантелеев.

По данным полиции, Екатерина не покидала страну.

Сейчас по всему Бремерхафену развешивают вот такие листовки. Если выяснится, что девушку видели в других городах Германии, поиски расширятся.

История о таинственном исчезновении девушки потрясла всех жителей. К поискам подключились волонтеры.

Екатерина переехала в Германию 12 лет назад к своему жениху. Вскоре сыграли свадьбу, а пять лет назад у пары родилась дочь. Тогда же у внешне благополучной семьи, по словам знакомых, и начались проблемы.

«Ни разу не было такого, чтобы она пожаловалась на своего мужа. Она отстаивала его. Но люди начали приносить информацию, особенно близкие, они сказали, что на самом деле Катя, у нее уже есть опыт нахождения в доме для женщин, пострадавших от насилия в семье», — рассказала подруга пропавшей в Германии россиянки Татьяна.

Год назад Екатерина подала на развод. Это последнее видео, которое несколько месяцев назад разместила на своей странице россиянка. Читает стихи, словно пытается передать свое душевное состояние.

Последний раз Екатерина звонила родителям 4 февраля. Рассказывала, что готовится к визиту органов опеки, которые должны были определить, с кем останется их пятилетняя дочь после развода. Надеялась, что девочку отдадут ей. Но уже на следующий день после этого разговора, ее телефон был выключен. Родственники в течение нескольких дней пытались ей дозвониться, но безрезультатно. В беседе с полицейскими муж Екатерины заявил, что она просто ушла из дома и не вернулась. Родные в такую версию не верят.

До рождения малышки они жили душа в душу, но после ее появления муж сильно изменился. Он страдал от гиперопеки, следил за каждым шагом Кати и дочери. В один момент он даже забрал у нее документы, потому что боялся, что жена сбежит вместе с ребенком, и запер дома.

О пропаже Екатерины ее муж сообщил в полицию только спустя пять дней, после того как на этом настояли ее родные. В доме, где жили супруги, прошел обыск. Там нашли выключенный телефон девушки и ее документы. А вот все записи камер видеонаблюдения, которые были установлены в доме, неожиданно были удалены.

«Сначала все выглядело спокойно, но каждый день у меня тают надежды. Можно думать что угодно, но мои мысли больше не могут помочь. Я отдал все, что у меня было, все данные, телефонные номера», — говорит муж пропашей в Германии россиянки Вальтер Бауманн.

Мужа Екатерины задержали, как подозреваемого в деле об ее исчезновении, но в тот же день отпустили, а дочь забрали органы опеки.

Близкие и друзья Екатерины Бауман организовали флеш-моб в интернете. Просят откликнуться всех, кто хоть что-то знает о россиянке. После того, как это дело получило широкий общественный резонанс, полицейские взялись за расследование более активно.