Мать найденной у свалки в Самаре девочки уже пыталась ее бросить

Мать двухмесячной девочки, которую нашли в коляске возле мусорных баков в Самаре, за день до этого уже оставляла ребенка сотрудникам полиции. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Накануне 23-летнюю женщину заметила во дворе на улице Победы прохожая. По ее словам, мать пила пиво и кричала на дочь, требуя, чтобы та замолчала. Очевидица сделала женщине замечание и вызвала полицию, а до приезда наряда пригласила ее с ребенком к себе.

Девочка была насквозь мокрой. Ей сменили подгузник и приготовили смесь. Мать рассказала, что сбежала от сожителя из-за побоев. Также она утверждала, что примерно месяц назад ребенок попадал в реанимацию.

Свидетельница договорилась о месте в приюте для женщины с дочерью, однако та отказалась туда ехать. Когда прибыли полицейские, мать оставила им ребенка и скрылась. Девочку доставили в отделение.

На следующий день младенца обнаружили дети возле мусорных баков. Один из мальчиков прибежал домой и рассказал матери, что вместе с друзьями нашел во дворе коляску с ребенком. Взрослых рядом не было.

В коляске находились бутылочка, смесь, подгузники и вода. По словам очевидцев, теплая вода была подготовлена для кормления ребенка. На место вызвали полицию и скорую помощь. Правоохранители также сняли отпечатки пальцев у всех, кто прикасался к коляске или вещам внутри.

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