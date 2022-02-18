Людмила Артемьева объяснила, почему ее так мало в седьмом сезоне «Сватов»

Актриса Людмила Артемьева объяснила, почему эпизодов с ее участием так мало в седьмых «Сватах». Звезда сериала записала видеообращение, которое было размещено в одном из фанатских аккаунтов в Instagram.

По словам артистки, она хотела оказаться на съемочной площадке в компании коллег, с которыми работает в течение многих лет, но обстоятельства сложились иначе. Ее новый график не позволил приехать в Белоруссию, где шел процесс, поэтому закончить проект в полном актерском составе не удалось.

«Сериал снимался довольно долго. Еще пять лет назад начали работу. Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съемки седьмого сезона. Мы отсняли там не очень большой кусочек по времени. И не досняли его соответственно, а потом планировали приехать и продолжить работу. Но приехать у нас не получилось.... Я думала, что меня как персонажа сократят, но меня оставили», — поделилась Артемьева.

Тот факт, что артистка выбыла из «Сватов-7» подтверждал ранее режиссер сериала Андрей Яковлев. Он рассказал, что на съемках в Грузии — эта часть была доснята в прошлом году — Артемьевой уже не было. Планов на восьмой сезон команда пока не строит.

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