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Терапевт рассказал, при каком артериальном давлении растет риск инсульта

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 115

Увидев близкие показатели на тонометре, предупреждает Алексей Хухрев, стоит вызвать скорую помощь.

Терапевт рассказал, при каком артериальном давлении растет риск инсульта

Фото: Depositphotos / VitalikRadko

При уровне «верхнего» показателя артериального давления выше 180 риск инфаркта и инсульта резко возрастает. Об этом в интервью «Москве 24» рассказал заведующий терапевтическим отделением многопрофильной клиники Алексей Хухрев.

По словам доктора, это сигнал для срочного вызова бригады скорой помощи. Важно, чтобы медики экстренно снизили давление, после чего стоит пройти обследование и проконсультироваться со специалистом о методах профилактики.

Как отметил Хухрев, упомянутые показатели могут быть опасны для жизни человека. Кроме того, иногда высокому давлению сопутствует поражение так называемых органов-мишеней, которые хронически недополучают питание через кровеносные сосуды. Действовать нужно незамедлительно.

«Поражение органов-мишеней — это когда на фоне повышенного давления вдруг начинает нарушаться сознание, или человек начинает задыхаться, появляются боли в груди, или начинаются нарушения со зрением», — добавил эксперт.

Специалист подчеркнул, что неоднократные скачки давления говорят об уже существующей проблеме со здоровьем, и с ее решением не стоит затягивать. На приеме врач сможет подобрать препараты, с помощью которых можно будет держать показатели тонометра в границах нормы без риска осложнений и опасности для жизни.

Как отметил Хухрев, главный принцип правильной поддерживающей терапии не в регулярном снижении давления при скачке, а в поиске лекарств, которые не позволят ему подниматься.

Ранее, как писал 5-tv.ru, доктор медицинских наук Алексей Купряшов рассказал, как предотвратить тромбоз после коронавируса.

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