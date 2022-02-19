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Прямой путь на тот свет: чем опасен бесконтрольный прием антидепрессантов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 17 468

Психиатр Ефремов объяснил опасность бесконтрольного приема антидепрессантов

Фото, видео: Depositphotos / BrianAJackson; 5-tv.ru

Медики призывают граждан не экспериментировать с таблетками, о предназначении которых порой не знает никто, кроме узкопрофильных специалистов.

Россияне в несколько раз чаще стали покупать успокоительные средства и серьезные антидепрессанты — об этом свидетельствует официальная статистика. За последний месяц продажи указанных лекарственных средств выросли на 45%. Провизоры отмечают: мало кто приходит с направлением от врачей. Зачастую люди занимаются самолечением. Чем это грозит и какие седативные запрещено принимать бесконтрольно — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач-психотерапевт Андрей Ефремов.

Смертельный эксперимент

Эксперт признался, что его не удивляет желание россиян принимать успокоительные: напряженная обстановка в мире, многолетняя пандемия коронавируса — в этом мало приятного. Но что действительно поражает медика, так это боязнь нуждающихся консультаций у врачей. Причем, профильных специальностей. Многие склонны ходить к обычным терапевтам, страшась встать на учет у психиатра. Это крайне неполезно для здоровья!

«Выписывать нейролептики и антидепрессанты получили право неврологи и даже терапевты, а проблемы людей, когда они приходят со своей депрессией, как им кажется, состоят в большинстве случаев всего лишь в эмоциональных проблемах. То есть лежат в области психологии», — заметил Ефремов.

Психотерапевт уточнил, что любые тревоги пациента должны быть тщательно проработаны, прежде чем может быть выписан рецепт. Если же медик не старается углубиться в проблему пришедшего за антидепрессантами, это печальный сигнал.

«Далеко не каждый врач осведомлен о том, насколько сильно влияние психологии на наши болезни. И антидепрессанты, и нейролептики нельзя принимать без назначения. От нейролептиков может стать хуже так сильно, что уже лучше не станет никогда! А антидепрессанты могут вызвать серотониновый синдром (это проявится, например, сильнейшей головной болью), нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Это может носить стремительный характер! Боли могут возникать в любой части тела», — предупредил Андрей Ефремов.

Специалист считает, что люди могут и должны правильно считывать свои эмоции, учиться работать с фантазиями и истинными потребностями. Так, если речь идет о реальной, клинической депрессии, лечить ее можно лишь под контролем специалиста и очень серьезными лекарствами. Теми, которые здорового человека могут довести до страшного состояния.

Андрей Ефремов посоветовал при любых обстоятельствах посещать профильных специалистов, а не экспериментировать с таблетками и, тем более, не делать этого самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, прием какого препарата повышает риск развития болезней сердца и инсульта.

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