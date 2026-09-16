«Делает меня уязвимой»: Лиза Шакира раскрыла светлую и темную стороны соцсетей

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 29 0

Артистка отметила, что открытость в интернете приносить ей поддержку.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Лиза Шакира заявила, что ведение блога и соцсетей делает ее более уязвимой

Актриса Лиза Шакира сообщила, что ведение собственного блога и социальных сетей делает ее более уязвимой. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на показе дизайнера Никиты Карстена в театре Маяковского.

Артистка отметила, что интернет-площадка ей напоминает дневник, в котором она фиксирует свои внутренние состояния, поддерживает диалог с аудиторией и обменивается энергией. Однако звезда сериала «Нулевой пациент» не скрывает другую сторону такой открытости.

«Блог и социальные сети — это как дневник, фиксация моих состояний, открытый диалог и энергообмен. Поэтому, скорее, ведение социальных сетей делают меня более уязвимой, потому что я продолжаю делиться откровенными процессами», — сказала она.

При этом Лиза подчеркнула, что такая открытость помогает ей находить отклик у интернет-аудитории. По словам актрисы, благодаря этому она получает мощную поддержку от тех, кому близки ее переживания.

Ранее Шакира раскрыла свои секреты борьбы с волнением. В такие моменты она отказывается от кофе и проводит время с подругами, которых актриса называет «своими терапевтами».

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