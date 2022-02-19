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Не попадись в ловушку иллюзий: что приготовили 19-е лунные сутки знакам зодиака

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 5 044

Астролог Ксения Шахова рассказала, как максимально продуктивно и позитивно провести день 19 февраля 2022 года.

Фото, видео: Depositphotos / rcreitmeyer; 5-tv.ru

В субботу, 19 февраля, действуют 19-е лунные сутки. Особенная сила сегодня снизойдет на тех, кто привносит в нашу жизнь «спецэффекты». Это касается не только фокусников по профессии, но и тех, чья деятельность связана с информационными манипуляциями. Однако у магического настроя этого дня есть и скрытые негативные стороны, говорит астролог Ксения Шахова.

«Главное — не попасться в сети своих собственных иллюзий, а также иллюзий окружающих людей. Направьте жизненные силы на преодоление замкнутости и одиночества», — предупреждает эксперт.

По словам Ксении Шаховой, Луна 19 февраля находится в знаке Весов и в гармоничном аспекте с Меркурием, что создает прекрасные условия для позитивного общения, переписки, встреч и поездок.

Сегодня стоит посвятить время интеллектуальной деятельности. Мозг работает на пять с плюсом — у вас есть все шансы принять взвешенные и конструктивные решения как в бытовых вопросах, так и в рабочих.

«Начинания сегодня не рекомендуются, они могут быть омрачены несбыточными надеждами и неправильными расчетами. Продолжайте то, что делали ранее, и задайте себе вопрос — что вы цените и любите в себе больше всего, какие области жизни или какие люди способствуют видению прекрасного», — советует астролог.

Как отметила Ксения Шахова, в 21:34 старт возьмут уже 20-е лунные сутки. Хороший момент для внесения ясности в отношения, деловое общение, так как коммуникативная сфера освободится от двусмысленности и противоречий.

Многие почувствуют особое вдохновение и захотят больших перемен. Последовать порыву — хорошая идея, так как звезды будут поддерживать любые преобразования и придадут сил для подвигов и свершений. Дерзайте!

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех знаках зодиака, для которых весна-2022 станет очень тяжелой.

Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.76
0.01 86.15
0.02
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