Тодоренко в просторном корсете поздравили с беременностью: «Стала шире в талии»

Телеведущая опубликовала фото в корсете, который явно не затянут в области живота.

Поклонники наперебой поздравляют телеведущую Регину Тодоренко со второй беременностью. Подозрения, что звезда скрывает свое интересное положение, фанаты высказывают не первый месяц. Стоит ей надеть наряд посвободнее — и все начинается заново.

Еще в январе на волне слухов Тодоренко отправилась на отдых в Мексику, где сделала несколько снимков в купальнике. На время разговоры о беременности утихли, так как на кадрах ничего «подозрительного» разглядеть рьяным подписчикам не удалось.

В последней публикации в Instagram телеведущая предстала в образе, отсылающем к началу XIX века — белое платье и корсет, соответствующая укладка волос с выбившимися локонами у лица. Как предположили фолловеры, Тодоренко стилизовала туалет княгини Зинаиды Юсуповой, фрейлины, однажды запечатленной в похожем наряде художником Валентином Серовым.

Но не слишком туго затянутый корсет звезды отвлек внимание от сходства с историческим персонажем.

«Немножко беременна»;

«Можно уже поздравить с беременностью?»

«Мне одной кажется, что в области живота и талии Регина чуть объемнее? Может, ракурс такой?»

«Кажется, Регина стала шире в талии»;

«Мне одной кажется, что беременность есть?» — не могут угомониться фанаты.

Instagram @reginatodorenko

Сама знаменитость слухи не комментирует. Как известно, Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова в 2018 году. В декабре того же года появился на свет их сын Михаил. В семье мальчика зовут Майклом. В 2019 году супруги провели свадебную церемонию в итальянском Сорренто. Селебрити публично признавались, что не хотят останавливаться на одном ребенке, однако пока не подтвердили информацию о новой беременности Тодоренко.

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