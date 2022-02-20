Знакомьтесь — Дима! У Анастасии Волочковой очередной жених?

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 022

Эпатажная балерина недавно рассталась со своим предыдущим избранником — банщиком Сергеем.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова показала, предположительно, своего нового мужчину. Им оказался предприниматель Дмитрий, который занимается постройкой и отделкой деревянных помещений. Цель путешествия знаменитость не раскрывает, зато на своей странице в Instagram продемонстрировала часть культурной программы, которую ей устроил вероятный ухажер.

«Я всегда счастлива встречать в жизни добрых, светлых, талантливых, добрых и красивых людей. Встреча с Дмитрием произошла очень неожиданно, — призналась прима-балерина. — Мы с Дмитрием подружились. Сегодня он привез меня в Калугу и представил свои объекты. И показал этот прекрасный город, в котором я часто выступала».

Перед парой открылись прекрасные заснеженные просторы и старинные постройки. Некоторые объекты, по словам Волочковой, были созданы как раз компанией ее спутника.

Instagram @volochkova_art

Волочкова с Дмитрием придерживается несколько официального тона, однако в записях в социальной сети оставляет неоднозначные намеки, что между ними есть нечто большее, чем бизнес.

«Я очень люблю этот город. И Дмитрий там родился. И вообще люблю… Думаем, на чьем авто ехать, но в Димином так уютно… И с ним», — поделилась она.

Однако 46-летней знаменитости нисколько не мешает совместить приятное с полезным, ведь прежние отношения с банщиком Сережей начались у нее не менее внезапно, во время эфира передачи Ларисы Гузеевой.

Судя по записям на официальной странице компании Дмитрия, визит города с Волочковой — это всего лишь деловая поездка.

«Везу Анастасию в наш город Калугу. Будем смотреть наши объекты для дальнейшего представления их в городах Подмосковья», — подписал он в пост в Instagram.

Предприниматель может даже и не догадываться о намерениях балерины. Однако открытым остается еще один вопрос: был ли Дмитрий тем самым мужчиной, который не оставил в одиночестве Волочкову в День всех влюбленных?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-возлюбленный Анастасии Волочковой раскрыл причину расставания с балериной.

-1° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.76
0.01 86.15
0.02
Слушайте интуицию! Китайский совет дня на понедельник, 21 февраля

Последние новости

11:47
Слава фотошопу: Анастасия Волочкова «свозила» нового мужчину на Мальдивы бесплатно
11:40
Время для покупки мечты! Лунный денежный календарь на март 2022 года
11:30
Страна. UА: Владимир Зеленский выступил за признание Россией ДНР и ЛНР
11:15
Солистом юбилейного концерта Московской филармонии стал Сергей Ролдугин
11:06
Неизвестные на Gelandewagen устроили стрельбу в центре Москвы
11:01
Мошенники стали переводить жертвам деньги для повышения доверия к себе

Сейчас читают

Страстный или надежный? Какой тип любви подойдет женщинам разных знаков зодиака
Слушайте интуицию! Китайский совет дня на понедельник, 21 февраля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год