Эпатажная балерина Анастасия Волочкова показала, предположительно, своего нового мужчину. Им оказался предприниматель Дмитрий, который занимается постройкой и отделкой деревянных помещений. Цель путешествия знаменитость не раскрывает, зато на своей странице в Instagram продемонстрировала часть культурной программы, которую ей устроил вероятный ухажер.

«Я всегда счастлива встречать в жизни добрых, светлых, талантливых, добрых и красивых людей. Встреча с Дмитрием произошла очень неожиданно, — призналась прима-балерина. — Мы с Дмитрием подружились. Сегодня он привез меня в Калугу и представил свои объекты. И показал этот прекрасный город, в котором я часто выступала».

Перед парой открылись прекрасные заснеженные просторы и старинные постройки. Некоторые объекты, по словам Волочковой, были созданы как раз компанией ее спутника.

Instagram @volochkova_art

Волочкова с Дмитрием придерживается несколько официального тона, однако в записях в социальной сети оставляет неоднозначные намеки, что между ними есть нечто большее, чем бизнес.

«Я очень люблю этот город. И Дмитрий там родился. И вообще люблю… Думаем, на чьем авто ехать, но в Димином так уютно… И с ним», — поделилась она.

Однако 46-летней знаменитости нисколько не мешает совместить приятное с полезным, ведь прежние отношения с банщиком Сережей начались у нее не менее внезапно, во время эфира передачи Ларисы Гузеевой.

Судя по записям на официальной странице компании Дмитрия, визит города с Волочковой — это всего лишь деловая поездка.

«Везу Анастасию в наш город Калугу. Будем смотреть наши объекты для дальнейшего представления их в городах Подмосковья», — подписал он в пост в Instagram.

Предприниматель может даже и не догадываться о намерениях балерины. Однако открытым остается еще один вопрос: был ли Дмитрий тем самым мужчиной, который не оставил в одиночестве Волочкову в День всех влюбленных?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-возлюбленный Анастасии Волочковой раскрыл причину расставания с балериной.