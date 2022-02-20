Знакомьтесь — Дима! У Анастасии Волочковой очередной жених?
Эпатажная балерина недавно рассталась со своим предыдущим избранником — банщиком Сергеем.
Фото, видео: Instagram @volochkova_art
Эпатажная балерина Анастасия Волочкова показала, предположительно, своего нового мужчину. Им оказался предприниматель Дмитрий, который занимается постройкой и отделкой деревянных помещений. Цель путешествия знаменитость не раскрывает, зато на своей странице в Instagram продемонстрировала часть культурной программы, которую ей устроил вероятный ухажер.
«Я всегда счастлива встречать в жизни добрых, светлых, талантливых, добрых и красивых людей. Встреча с Дмитрием произошла очень неожиданно, — призналась прима-балерина. — Мы с Дмитрием подружились. Сегодня он привез меня в Калугу и представил свои объекты. И показал этот прекрасный город, в котором я часто выступала».
Перед парой открылись прекрасные заснеженные просторы и старинные постройки. Некоторые объекты, по словам Волочковой, были созданы как раз компанией ее спутника.
Волочкова с Дмитрием придерживается несколько официального тона, однако в записях в социальной сети оставляет неоднозначные намеки, что между ними есть нечто большее, чем бизнес.
«Я очень люблю этот город. И Дмитрий там родился. И вообще люблю… Думаем, на чьем авто ехать, но в Димином так уютно… И с ним», — поделилась она.
Однако 46-летней знаменитости нисколько не мешает совместить приятное с полезным, ведь прежние отношения с банщиком Сережей начались у нее не менее внезапно, во время эфира передачи Ларисы Гузеевой.
Судя по записям на официальной странице компании Дмитрия, визит города с Волочковой — это всего лишь деловая поездка.
«Везу Анастасию в наш город Калугу. Будем смотреть наши объекты для дальнейшего представления их в городах Подмосковья», — подписал он в пост в Instagram.
Предприниматель может даже и не догадываться о намерениях балерины. Однако открытым остается еще один вопрос: был ли Дмитрий тем самым мужчиной, который не оставил в одиночестве Волочкову в День всех влюбленных?
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-возлюбленный Анастасии Волочковой раскрыл причину расставания с балериной.
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