Союз мужского и женского начала: как 21-е лунные сутки отразятся на жизни людей

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 31 457

Вечером ваши нервы подвергнутся серьезному испытанию из-за непредвиденных обстоятельств.

Фото, видео: Depositphotos / Kagenmi; 5-tv.ru

В понедельник, 21 февраля, наступают 21-е лунные сутки. Сила этого дня заключается в гармоничном сосуществовании мужского и женского начала. Солнце и Луна будут создавать необходимую взаимосвязь двух противоположных энергетик. Обо всех аспектах предстоящего дня рассказала профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.

«В 12 часов 20 минут Луна уже перейдет в знак страстного Скорпиона и возбудит желание перемен. Многое будет казаться не идеальным, захочется глубже разобраться в причинах происходящего, искать скрытый смысл», — рассказала она.

По словам астролога, понедельник всегда считается днем Луны. В этот день свою силу обретает женская энергетика. Посвятите 21-е лунные сутки заботе о представительницах прекрасного пола. Однако не стоит забывать, что спутник Земли покровительствует и детям — уделите внимание и им.

«Напряжение Луны с Меркурием толкает на рассказ о семейных неурядицах, поэтому лучше не поддаваться соблазну всем поведать о своих проблемах. Внесите позитивное виденье и придерживайтесь чувства меры», — посоветовала Шахова.

Вечером ваши нервы подвергнутся серьезному испытанию. Из-за непредвиденных ситуаций планы могут сорваться или пойти совершено не так, как задумывалось в самом начале. Специалист рекомендует проработать план «Б», чтобы быть готовым к неожиданным поворотам судьбы.

Астролог предлагает «остудить» разрушительный образ мыслей, который может повлиять на ваши планы, уборкой.

«Сегодня напряженный день для деловых переговоров, а подписание соглашений может и вовсе не удастся с первого раза при Луне в Скорпионе», — поделилась она.

В этот день нужно тщательно следить за здоровьем половых и мочеиспускательных органов — вполне вероятны осложнения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нельзя делать 21 февраля в День Захария Серповидца.

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Слушайте интуицию! Китайский совет дня на понедельник, 21 февраля

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