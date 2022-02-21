Союз мужского и женского начала: как 21-е лунные сутки отразятся на жизни людей
Вечером ваши нервы подвергнутся серьезному испытанию из-за непредвиденных обстоятельств.
Фото, видео: Depositphotos / Kagenmi; 5-tv.ru
В понедельник, 21 февраля, наступают 21-е лунные сутки. Сила этого дня заключается в гармоничном сосуществовании мужского и женского начала. Солнце и Луна будут создавать необходимую взаимосвязь двух противоположных энергетик. Обо всех аспектах предстоящего дня рассказала профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.
«В 12 часов 20 минут Луна уже перейдет в знак страстного Скорпиона и возбудит желание перемен. Многое будет казаться не идеальным, захочется глубже разобраться в причинах происходящего, искать скрытый смысл», — рассказала она.
По словам астролога, понедельник всегда считается днем Луны. В этот день свою силу обретает женская энергетика. Посвятите 21-е лунные сутки заботе о представительницах прекрасного пола. Однако не стоит забывать, что спутник Земли покровительствует и детям — уделите внимание и им.
«Напряжение Луны с Меркурием толкает на рассказ о семейных неурядицах, поэтому лучше не поддаваться соблазну всем поведать о своих проблемах. Внесите позитивное виденье и придерживайтесь чувства меры», — посоветовала Шахова.
Вечером ваши нервы подвергнутся серьезному испытанию. Из-за непредвиденных ситуаций планы могут сорваться или пойти совершено не так, как задумывалось в самом начале. Специалист рекомендует проработать план «Б», чтобы быть готовым к неожиданным поворотам судьбы.
Астролог предлагает «остудить» разрушительный образ мыслей, который может повлиять на ваши планы, уборкой.
«Сегодня напряженный день для деловых переговоров, а подписание соглашений может и вовсе не удастся с первого раза при Луне в Скорпионе», — поделилась она.
В этот день нужно тщательно следить за здоровьем половых и мочеиспускательных органов — вполне вероятны осложнения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нельзя делать 21 февраля в День Захария Серповидца.
Читайте также
74%
0.01 86.15
0.02
Нашли ошибку?