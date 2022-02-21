МакSим о предательстве близких во время болезни: «Начали переоформлять документы»

Трудно представить, что полгода назад певица МакSим находилась между жизнью и смертью: медики чудом смогли вернуть из месячной комы звезду, сраженную коронавирусом. Период восстановления для артистки был очень сложным, но добавляли негатива и близкие люди. Впервые селебрити рассказала, кто и как ее предал в самое нелегкое время.

В беседе с журналистами 5-tv.ru Максим призналась, что очень рассчитывала на людей, с которыми общалась почти всю свою жизнь. Но их, к сожалению, волновало не столько здоровье певицы, столько ее нажитое имущество.

«Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя», — сказала звезда.

Из-за тяжелых последствий болезни и длительного пребывания в коме МакSим временно не может выступать на сцене: нет физических сил, чтобы радовать фанатов красивым голосом. Но все-таки надежду на полное восстановление певица не теряет: слава богу, рядом еще остались те, кто поддержит и поможет встать на ноги.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певица МакSим восстанавливается после потери голоса из-за пневмонии.