Бомба замедленного действия: какие смертельные риски таит перенесенная в детстве ветрянка

Иммунолог объяснил, почему от «детской» болезни жизненно необходимо повторно прививаться взрослым, особенно беременным или имеющим определенные заболевания.

Ветрянку опознают по внешним характерным высыпаниям на коже, считая это инфекционное заболевание достаточно безобидным и быстро проходящим. Однако медики бьют тревогу — детская болезнь чревата серьезными осложнениями для взрослых, вплоть до летального исхода, предупредила в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru аллерголог-иммунолог, педиатр Анна Власова.

«Ветряная оспа — самая распространенная (в России ее переносят ежегодно до одного миллиона человек) и очень заразная инфекция, вызываемая вирусом Варицелла-Зостер. После перенесенной инфекции данный вирус сохраняется в нервных ганглиях и просыпается в дальнейшем в виде опоясывающего герпеса/лишая при снижении иммунитета у пожилых и у больных на фоне иммуносупрессии (подавление иммунитета на фоне перенесенной болезни — Прим.ред.)», — обозначила врач.

Способы передачи ветряной оспы

Инфекция передается воздушно-капельным путем, а также контактно-бытовым способом и внутриутробно, через плаценту от матери к плоду.

Риск заболеть ранее не болевшего человека при контакте с инфицированным достигает практически 100%, из-за такой высокой контагиозности каждые две минуты в мире заражается три человека. Свое название «ветрянка» болезнь получила, в том числе из-за моментальной скорости распространения — словно ветер, захватывая и взрослую часть населения — ежегодно регистрируется до 80 000 случаев.

Осложнения после ветряной оспы

Ветряная оспа у взрослых протекает с большими рисками, чем у детей, и ни один врач не может прогнозировать тяжесть течения недуга, при этом не существует индикатора тяжести развития заболевания.

«Возможные осложнения — инфекция кожи и мягких тканей, рубцовые изменения, пневмония, менингит, энцефалит, ДВС-синдром (нарушение свертываемости крови — Прим.ред) и септический шок, а также летальные исходы: летальность при ветряночном энцефалите достигает 10-12%», — очертила круг болезней эксперт.

Группы риска

Риски осложнений повышаются у детей в возрасте до одного и у лиц старше 15 лет.

К группе высокого риска тяжелого и осложненного течения относят следующие категории:

пациенты, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями легких, сердца и сосудов, эндокринными расстройствами, заболеваниями нервной системы;

больные муковисцидозом и острым лейкозом;

лица, получающих иммунодепрессанты и системные стероиды;

лица перед лучевой терапией и трансплантацией органов;

ВИЧ-инфицированные пациенты.

Иммунолог подчеркнула, что беременные женщины составляют отдельную группу риска.

«Если беременная переносит ветряную оспу в первом триместре беременности, имеется риск врожденного синдрома, и здесь показано прерывание беременности при отсутствии антител при исследовании крови у данной женщины. А при заболевании накануне родов — риск тяжело протекающей инфекции у новорожденного», — предостерегла медик, добавив, что не болевшую ранее будущую маму рекомендовано прививать от ветряной оспы минимум за три месяца до планируемой беременности.

Как часто надо прививаться от ветряной оспы

Кроме того, иммунолог обратила внимание на последствия ветрянки, представляющие бомбу замедленного действия. Во взрослом возрасте недуг может проявиться достаточно неприятным образом — в виде опоясывающего лишая, вызывающего в большинстве случаев нестерпимую боль, длящуюся неделями. Защититься от заразы вполне возможно, для этого делают прививку — как детям, так и взрослым — это гарантия от тяжелых последствий вирусной инфекции.

«Опоясывающий лишай, или опоясывающий герпес — это, по-сути, активизация вируса, который прятался всю жизнь после перенесенной ветряной оспы в детском возрасте. Он развивается у 10-20% пациентов, ранее перенесших заболевание», — объяснила педиатр, подчеркнув, что у привитых частота опоясывающего герпеса встречается на 80% реже.

По разным данным, продолжительность действия вакцины от ветряной оспы составляет от 7 — 10 до 10 — 20 лет и зависит от состояния иммунитета человека. Российские медики рекомендуют прививаться от ветрянки раз в десять лет. Чтобы проверить, сохранился ли иммунитет, можно сдать кровь на анализ на специфические антитела (IgG). Наличие иммуноглобулинов класса G говорит об устойчивости к заболеванию, их отсутствие — о том, что иммунитет к ветряной оспе отсутствует и необходимости сделать прививку.

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