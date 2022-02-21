От муладхары до сахасрары: какие чакры доминируют у разных знаков зодиака

Астрологи верят, что планеты способны воздействовать на человека своей энергетикой через чакры. Какие чакры нужно открывать разным знакам зодиака?

Овен — муладхара

Чтобы стать счастливее, Овнам нужно наполнить энергией муладхару. Это корневая чакра, которая отвечает за физическую силу, уверенность в себе и эмоции. «Открытая» муладхара позволит Овнам сдерживать свой вспыльчивый характер.

Телец — свадхистана

Свадхистану называют сакральной чакрой. Именно она наделяет Тельцов обаянием. В свадхистане сосредоточены жизненные силы: это радость, удовольствие и чувственные наслаждения. Звезды советуют Тельцам побольше обращать внимание именно на чакру, тогда у представителей этого знака зодиака все будет получаться.

Близнецы — аджна

Бровная чакра отвечает за образы и мысли. Близнецы, вы способны быть обаятельными и убедительными для окружающих. Если у вас не получается, вам нужно «разблокировать» аджну. С открытой чакрой вы способны видеть вещие сны, влиять на поступки людей, вдохновлять окружающих на великие свершения.

Рак — анахата

Представители этого знака — единственные из всего зодиакального круга, у кого доминирует анахата. Это чакра отвечает за любовь к окружающим и к самому себе. Анахата — словно магнит для привлечения исцеляющих чувств и связи с высшими силами. Именно поэтому Раков можно назвать самым духовным знаком зодиака.

Лев — вишуддха

Горловая чакра вишуддха — опора для Львов. Это канал для хорошей коммуникации и для самовыражения. Если проработать вишуддху, то Львы смогу влиять своим голосом на решения и поступки других людей. Закрытая чакра грозит непониманием в отношениях и боязнью общества. Львы, если вы чувствуете, что не готовы заводить новые знакомства, задумайтесь, возможно пора обратить внимание на вишуддху.

Дева — аджна

Для Дев главная чакра — аджна. Ее еще называют бровной. Это энергетический центр, где зарождаются образы и мысли. Хорошо развитая интуиция, концентрация, способность предсказывать события — вот что дает открытая аджна. Девы, не бойтесь задействовать свой «третий глаз». Вы созданы именно для этого, считают звезды.

Весы — свадхистана

Весы, как и Тельцы, «держатся» за свадхистану. Откройте эту чакру и звезды сулят вам успех в любовной жизни. Закрытая свадхистана препятствует исполнению желаний, понижает самооценку. Весы, будьте уверены в себе и своих эмоциях — это поможет вам настроиться на нужную энергию звезд.

Скорпион — муладхара

Как и Овнам, представителям этого знака зодиака полезнее всего прокачать корневую чакру. Муладхара наделит Скорпионов уверенностью. Не зря эту чакру считают центром жизненных сил. Проработайте ее и вы увидите возможности для новых свершений.

Стрелец — сахасрара

Звезды подарили Стрельцам возможность связи со Вселенной. Именно поэтому для этого знака зодиака главная чакра — сахасрара. Ее еще называют венечной чакрой. Наполните сахасрару положительными вибрациями, так вы сможете влиять на окружающих и свою собственную судьбу.

Козерог — манипура

Чакра находится в солнечном сплетении и отвечает за жизненные ресурсы. В манипуре зарождаются энергии для осуществления всех планов и задумок. Последовательным Козерогам не стоит забывать о чакре, если они хотят добиться успеха в жизни.

Водолей — манипура

Водолеи, как и Козероги, могут управлять манипурой. Этот знак зодиака одарен различными талантами и умениями. Не закрывайте манипуру, тогда вы всегда будете чувствовать прилив вдохновения и желание действовать на благо себе и окружающим.

Рыбы — сахасрара

Как и Стрельцам, Рыбам лучше всего работать с сахасрарой. Чакра расположена на голове. Именно она отвечает за связь с высшими силами. Это мощнейший портал для «впитывания» энергии из космоса. Просветление и осознанность — главное для Рыб, согласно звездам.

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