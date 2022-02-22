Мощная техника: как исполнить свое желание с помощью стакана воды

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 3 276

Иногда самый обычный стакан воды может сыграть важную роль в решении проблемы. Однако для этого необходимо четко формулировать свои желания.

Мощная техника: как исполнить свое желание с помощью стакана воды

Фото: Depositphotos / Hyrman

Как считают практикующие эзотерики, решить давно беспокоившую вас проблему и исполнить желание можно с помощью «заговаривания» воды. Автор учения «Трансерфинг реальности» Вадим Зеланд в своих трудах предлагал достаточно простой способ поиска ответа на вопрос с помощью обычного стакана с водой.

Для этого нужно провести нехитрые манипуляции. Прежде чем ложиться вечером спать, наполните стакан водой. Закройте глаза, поднимите их слегка вверх и отпейте полстакана. При этом мысленно говорите себе: «Это все, что мне нужно, чтобы решить проблему, о которой я думаю». Поставьте стакан на ночной столик, накройте его, после чего ложитесь в постель и засыпайте. С утра сразу после пробуждения повторите процедуру, допив воду. Ответ может прийти к вам во сне в ту же самую ночь, утверждают последователи Зеланда.

Эта техника — одна из самых простых и при этом мощных практик для исполнения желаний и решения проблем. Предполагается, что, выпивая «заряженную» воду, вы даете сигнал к действию сразу и на ментальном, и на физическом уровнях. Потому ваши желания исполняются практически всегда и при этом довольно быстро.

Используйте практику «стакана воды» для решения только одной задачи за раз. Когда придет ответ, вы сможете применить эту технику снова для решения другой проблемы. При этом важно помнить — формулировать свои вопросы и желания надо конкретно и четко.

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