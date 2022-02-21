Кристина Асмус опубликовала пикантное фото в объятиях возлюбленного

Кристина Асмус показала подписчикам пикантное фото со своим мужчиной. На нем актриса позирует в объятиях возлюбленного топлес, крепко прижимаясь к нему. Лица пары обрезаны — в кадр попала только широкая улыбка звезды «Интернов и брутальная челюсть ее мужчины.

«Обожаю понедельники», — коротко подписала провокационный снимок звезда, вызвав ажиотаж в сети.

Подписчики артистки начали активно комментировать фото, предполагая, кто же этот загадочный мужчина, с которым так нежно обнимается Асмус.

«Ой… Надеюсь, это не со съемок фильма»;

Козловский?»

«Петров?»

«Бебур что ли?»

«Это Козловский? Подбородок знакомый», — угадывали пользователи.

Instagram @asmuskristina

Однако уже давно ходят слухи о том, что у Асмус отношения с актером Романом Евдокимовым. Актеры работают вместе под руководством Олега Меньшикова. В Instagram артист также публиковал фото с возлюбленной, на котором та прикрывала лицо полотенцем после душа.

Как говорила сама Кристина, сейчас она находится в абсолютной любви. Она даже познакомила своего мужчину с дочерью Настей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ковальчук отметила день рождения с Харламовым, тем самым опровергнув слухи об их расставании. Полный любви снимок Асмус появился как раз после этого.