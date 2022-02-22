Международная реакция на признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Владимир Путин предупредил президента Франции и канцлера Германии о намерении признать республики Донбасса. Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор лидеров состоялся еще до официального обращения главы российского государства.

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц выразили разочарование этим решением, но отметили готовность к продолжению контактов.

Консультации с Макроном и Шольцем провел и президент Украины. Владимир Зеленский собрал срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны страны.

На решение Москвы отреагировали в ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о создании самой большой угрозы безопасности со времен Второй мировой войны. Он призвал страны Союза ввести санкции против России.

Президент США Джо Байден намерен подписать указ, направленный на запрет инвестиций, торговли и финансирования ДНР и ЛНР, сообщили в Белом доме.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса — это нарушение норм международного права.

А в НАТО выступили с заявлением о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины — генсек Йенс Столтенберг призвал Москву выбрать путь дипломатии.

В Совбезе Украины заявили, что продолжают считать неподконтрольный ей Донбасс своей территорией.

Поддержку решению России о признании ЛНР и ДНР выразили хуситы в Йемене, а также представители Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Сирии. Радуются и жители Донбасса. Ранее 5-tv.ru сообщал, что признание самопровозглашенных республик в ДНР и ЛНР отмечают салютами и шампанским.