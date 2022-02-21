Салюты и шампанское: как в ДНР и ЛНР отмечают признание республик Россией

Жители Донбасса вышли на улицы с российскими триколорами. В городах гремят праздничные фейерверки.

В Донецкой и Луганской народных областях развернулся настоящий праздник — жители Донбасса вышли на улицы, размахивая российскими флагами, стали петь песни и запускать салюты.

Некоторые же остались дома, тихонько открыв шампанское и разделяя момент со своими близкими.

«Такое торжественное событие. Мы ждали этого восемь лет», — заявила одна из жительниц Донбасса.

Для граждан ДНР устроила уличный концерт Юлия Чичерина. Артистка исполнила свою песню, посвященную жителям Донбасса.

Владимир Путин подписал указ о признании РФ суверенитета ДНР и ЛНР. После этого он заключил соглашение с главами республик — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — о дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что военный обозреватель Литовкин назвал сценарии развития после признания ДНР и ЛНР.