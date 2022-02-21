Салюты и шампанское: как в ДНР и ЛНР отмечают признание республик Россией
Жители ДНР и ЛНР празднуют признание республик Россией салютами и шампанским
Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
Жители Донбасса вышли на улицы с российскими триколорами. В городах гремят праздничные фейерверки.
В Донецкой и Луганской народных областях развернулся настоящий праздник — жители Донбасса вышли на улицы, размахивая российскими флагами, стали петь песни и запускать салюты.
Некоторые же остались дома, тихонько открыв шампанское и разделяя момент со своими близкими.
«Такое торжественное событие. Мы ждали этого восемь лет», — заявила одна из жительниц Донбасса.
Для граждан ДНР устроила уличный концерт Юлия Чичерина. Артистка исполнила свою песню, посвященную жителям Донбасса.
Владимир Путин подписал указ о признании РФ суверенитета ДНР и ЛНР. После этого он заключил соглашение с главами республик — Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником — о дружбе и взаимопомощи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что военный обозреватель Литовкин назвал сценарии развития после признания ДНР и ЛНР.
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