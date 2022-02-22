Врач предупредил о проблемах со свертываемостью крови после «омикрона»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 11 768

Легкое течение болезни не означает отсутствие последствий для организма. Иногда они могут оказаться фатальными.

Врач предупредил о проблемах со свертываемостью крови после «омикрона»

Фото: Depositphotos / lightsource

Тема:
Эпидемия коронавируса

Со временем воздействие коронавируса на организмы людей становится слабее. Омикрон-штамм COVID, в частности, большинство пациентов переносят практически бессимптомно. Однако легкое течение болезни не означает отсутствие печальных последствий. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам эксперта, «омикрон», как и другие мутировавшие формы коронавируса, может провоцировать изменение качества крови, а также структуры сосудов. Проявляется это банально — нарушением свертываемости крови. Медик предупредил: в зоне риска прежде всего люди старшего возраста.

«Уже после того, как пройдут температура и симптоматика острой респираторной вирусной инфекции, могут начинаться осложнения. Надо помнить, что коронавирус — угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно развитие тромбоза, потому что с возрастом свертываемость крови повышается, состояние артерий и вен не очень хорошее, и на это наслаивается коронавирус», — сказал Болибок в интервью радио Sputnik.

Тромбоз, или тромбоэмболия — состояние, при котором сгустки крови провоцируют закупорку сосудов. Это чревато смертью, если вовремя не заметить и не прибегать к профилактическим мерам. Владимир Болибок рассказал, какие симптомы сигнализируют о развитии тромбоза.

«Надо обращать внимание на такие симптомы, как внезапная боль в руках или ногах, судороги мышц, чаще ног, отеки на ногах, появление венозной сетки», — уточнил эксперт.

А в заключение добавил, что существует, в частности, и легочная тромбоэмболия. О ее развитии можно догадаться по внезапно начавшемуся и сильному кашлю.

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