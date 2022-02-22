На какие тяжелые болезни указывает хруст в шее

Медики связывают болезненные ощущения с состоянием мышц.

Шея каждый день испытывает значительные нагрузки, поэтому неудивительно, что она достаточно уязвима. Как следствие — неприятные ощущения и боли, при движении головой часто возникает хруст. Характерный звук сигнализирует о том, что мышцы перенапряжены и дальнейшее игнорирование чревато для здоровья.

«Любой хруст, любая скованность движений говорит о том, что есть проблемы с мышцами и их нужно решать. Иначе впоследствии это может привести к защемлениям нервов, и, соответственно, к дичайшим болям, потере чувствительности рук или ног, к протрузиям (выпячивание межпозвоночного диска — Прим. ред.), которые при дальнейших нагрузках переходят в грыжи, а это также дичайшие боли», — рассказал в интервью URA.RU двигательный терапевт Артем Ранюшкин.

Врач отметил, что перенапряжение мышечного тонуса можно искоренить без обращения к специалистам, для этого стоит воспользоваться широко известными методами — лечебной физкультурой или массажем. По заверениям специалиста, вскоре больные ощущают облегчение.

Однако если к имеющемуся хрусту присоединились более тревожные симптомы в виде прострела и онемения рук, а также боли при повороте головы — то медлить с обращением к врачу не стоит.

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