На какие тяжелые болезни указывает хруст в шее
Терапевт Ранюшкин назвал тяжелые болезни, на которые указывает хруст в шее
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Медики связывают болезненные ощущения с состоянием мышц.
Шея каждый день испытывает значительные нагрузки, поэтому неудивительно, что она достаточно уязвима. Как следствие — неприятные ощущения и боли, при движении головой часто возникает хруст. Характерный звук сигнализирует о том, что мышцы перенапряжены и дальнейшее игнорирование чревато для здоровья.
«Любой хруст, любая скованность движений говорит о том, что есть проблемы с мышцами и их нужно решать. Иначе впоследствии это может привести к защемлениям нервов, и, соответственно, к дичайшим болям, потере чувствительности рук или ног, к протрузиям (выпячивание межпозвоночного диска — Прим. ред.), которые при дальнейших нагрузках переходят в грыжи, а это также дичайшие боли», — рассказал в интервью URA.RU двигательный терапевт Артем Ранюшкин.
Врач отметил, что перенапряжение мышечного тонуса можно искоренить без обращения к специалистам, для этого стоит воспользоваться широко известными методами — лечебной физкультурой или массажем. По заверениям специалиста, вскоре больные ощущают облегчение.
Однако если к имеющемуся хрусту присоединились более тревожные симптомы в виде прострела и онемения рук, а также боли при повороте головы — то медлить с обращением к врачу не стоит.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, при какой боли в спине нужно срочно обращаться к врачу.
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