На какие тяжелые болезни указывает хруст в шее

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 1 084

Терапевт Ранюшкин назвал тяжелые болезни, на которые указывает хруст в шее

На какие тяжелые болезни указывает хруст в шее

Фото: Depositphotos / khosrork

Медики связывают болезненные ощущения с состоянием мышц.

Шея каждый день испытывает значительные нагрузки, поэтому неудивительно, что она достаточно уязвима. Как следствие — неприятные ощущения и боли, при движении головой часто возникает хруст. Характерный звук сигнализирует о том, что мышцы перенапряжены и дальнейшее игнорирование чревато для здоровья.

«Любой хруст, любая скованность движений говорит о том, что есть проблемы с мышцами и их нужно решать. Иначе впоследствии это может привести к защемлениям нервов, и, соответственно, к дичайшим болям, потере чувствительности рук или ног, к протрузиям (выпячивание межпозвоночного диска — Прим. ред.), которые при дальнейших нагрузках переходят в грыжи, а это также дичайшие боли», — рассказал в интервью URA.RU двигательный терапевт Артем Ранюшкин.

Врач отметил, что перенапряжение мышечного тонуса можно искоренить без обращения к специалистам, для этого стоит воспользоваться широко известными методами — лечебной физкультурой или массажем. По заверениям специалиста, вскоре больные ощущают облегчение.

Однако если к имеющемуся хрусту присоединились более тревожные симптомы в виде прострела и онемения рук, а также боли при повороте головы — то медлить с обращением к врачу не стоит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при какой боли в спине нужно срочно обращаться к врачу.


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