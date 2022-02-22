При какой боли в спине нужно срочно обращаться к врачу

По мнению кандидата медицинских наук Павела Бранда, 90% болезненных ощущений в спине исчезают без лечения в течение месяца.

Боль в спине — один из самых частых поводов обращения к медикам. Согласно статистике ВОЗ, 80% жителей планеты страдают от заболеваний позвоночника. Не всегда боль указывает на патологию. По мнению кандидата медицинских наук Павела Бранда, которое он высказал в интервью KP.RU, только одному пациенту из десяти требуется реальная медицинская помощь. Однако есть и случаи, когда при боли в спине нужно срочно обращаться к врачу.

Как лечат боли в спине без операции

«Существует несколько вариантов лечения боли. Во-первых, ожидание. Вы можете удивиться, но наблюдения показывают: 90% болей в спине проходят самостоятельно без всякого лечения в течение 30 дней. Наша задача не столько усиленно лечить, сколько ускорить этот процесс», — заявил эксперт.

Если ранее лечили нестероидными противовоспалительными препаратами в сочетании с лекарствами, которые снижают тонус мышц, то сейчас для того, чтобы избавиться от болевого синдрома в спине, ставку делают на возможности физкультуры.

Если ни пилюли, ни двигательная разработка болезненной области не облегчают страданий пациента, тогда прибегают к блокаде — введению иглы с лекарством точно в пораженное место. В качестве «спасительного» вещества назначают гормоны и обезболивающие.

Когда при болях в спине нужна операция

Тяжелая артиллерия — операционный стол, на котором мастера лазера и скальпеля добираются до провокатора — грыжи, чтобы ее устранить. Однако, как заверил врач-невролог, межпозвонковые грыжи лечить, а тем более оперировать нет необходимости.

«Образование грыж — нормальная фаза, через которую проходит человеческий позвоночник. Лечения они требуют только тогда, когда являются причиной боли. Обычно так происходит, если грыжи сдавливают собой корешок спинного мозга и возникает радикулопатия (невралгические боли в шее, пояснице и конечностях — Прим.ред.)», — пояснил доктор, добавив, что подобное случается лишь в 1-3% случаях от всех болей в спине.

Эксперт считает, что грыжевые выпячивания могут сойти на нет за один-три месяца, а если этого не происходит, то прибегают к хирургии, в том числе если грыжа провоцирует острые неврологические симптомы, нарушая функции тазовых органов и вызывая слабость в руках и ногах.

Хирургическое вмешательство неизбежно, если при подобранном лечении интенсивные боли продолжаются от полумесяца до 30 дней, а обычные боли не проходят после 2,5-3 месяцев. Кроме того, показанием к операции является сбой работы прямой кишки, мочевого пузыря или матки, либо органов таза в совокупности.

Когда при болях в спине срочно нужно обращаться к врачу

Незамедлительное обращение к медикам оправдано в случаях, когда при боли в спине фиксируется высокая температура, появляются высыпания на коже, а также если возраст больного — менее 15 лет или больше 65-ти. Это тревожные «звоночки», которые, по мнению врача-невролога, ни в коем случае нельзя игнорировать: боли в спине могут свидетельствовать о поражении внутренних органов и воспалительном процессе.

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