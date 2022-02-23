Дональд Трамп назвал гениальным решение России признать суверенитет ДНР и ЛНР

Бывший президент США Дональд Трамп счел гениальным решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Свое мнение на этот счет он выразил в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show.

По мнению Трампа, российский лидер Владимир Путин поступил «очень разумно». Он подчеркнул, что Москва оказалась самой мощной миротворческой силой в бушующем обстрелами Донбассе.

«Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: „Это гениально“. Путин объявляет большую часть Украины независимой. Это замечательно», — заявил Дональд Трамп.

Как отметил экс-президент Соединенных Штатов, когда он возглавлял страну и поддерживал иные отношения с Путиным, нежели последователь Джо Байден, кризис на Украине удавалось сохранить в более спокойной фазе.

Трамп признался, что ему нравилось общение с российским коллегой. Он назвал Путина крепким орешком, обладающим большим обаянием. У главы РФ, по мнению бывшего лидера Штатов, «много гордости», и он любит свою страну.

В ходе своего выступления 21 февраля Владимир Путин заявил о признании Россией Донецкой и суверенитета ДНР и ЛНР. С просьбой о признании к РФ обратились главы республик после очередного обострения конфликта с Украиной. После нескольких десятков обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе была объявлена всеобщая мобилизация, жителей начали экстренно эвакуировать в Россию. Незамедлительно Байден заявил о подписании указа, вводящего новые санкции в отношении Москвы и ЛДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в Донбассе после признания ДНР и ЛНР.