Пьешь и худеешь: какой сладкий напиток может быстро согнать висцеральный жир

Сладкое тоже может помочь в борьбе с ожирением. Так, сок одного из фруктов неожиданно оказался эффективен для снижения веса.

В сжигании опасного висцерального жира может помочь сладкий напиток из яблок. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Oleo Science. Специалисты провели эксперимент при участии 124 добровольцев.

Суть исследования заключалась в том, что люди различных весовых категорий, начиная от умеренно пониженного веса и заканчивая умеренным ожирением, были разделены на две группы. Одна часть добровольцев каждый день на протяжении 12 недель пила напиток из яблок, вторая — плацебо. Объем выпиваемого «лекарства» из яблок в сутки составлял 340 граммов. Плацебо же пили в три раза больше, но при этом только месяц.

Спустя восемь недель у «яблочной» группы значительно уменьшилось количество висцерального жира. Однако речь идет только о тех людях, у кого его изначально было много.

«У тех, кто входил в группу, употреблявшую яблочный напиток, и у кого в начале исследования область накопления висцерального жира соответствовала норме, никаких значительных изменений не было», — пояснили специалисты.

Получается, что при большом количестве висцерального жира яблочный напиток вполне эффективен как вспомогательное средство для похудения.

Результаты исследования ученые связывают с полифенолами, содержащимися в яблоках. Эти растительные соединения известны своим благотворным влиянием на организм человека. Они снижают риск сердечных заболеваний, а также диабета. Теперь, судя по всему, стало известно еще одно полезное свойство полифенолов.

Опасность висцерального жира заключается в том, что он выделяет токсичные вещества, провоцирующие воспаления. Такой жир обволакивает жизненно важные органы и его нельзя прощупать как подкожный.

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