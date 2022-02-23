Пьешь и худеешь: какой сладкий напиток может быстро согнать висцеральный жир

|
Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 940

Daily Express: сладкий напиток из яблок может помочь в борьбе с висцеральным жиром

Пьешь и худеешь: какой сладкий напиток может быстро согнать висцеральный жир

Фото: Depositphotos / DimaBaranow

Сладкое тоже может помочь в борьбе с ожирением. Так, сок одного из фруктов неожиданно оказался эффективен для снижения веса.

В сжигании опасного висцерального жира может помочь сладкий напиток из яблок. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Oleo Science. Специалисты провели эксперимент при участии 124 добровольцев.

Суть исследования заключалась в том, что люди различных весовых категорий, начиная от умеренно пониженного веса и заканчивая умеренным ожирением, были разделены на две группы. Одна часть добровольцев каждый день на протяжении 12 недель пила напиток из яблок, вторая — плацебо. Объем выпиваемого «лекарства» из яблок в сутки составлял 340 граммов. Плацебо же пили в три раза больше, но при этом только месяц.

Спустя восемь недель у «яблочной» группы значительно уменьшилось количество висцерального жира. Однако речь идет только о тех людях, у кого его изначально было много.

«У тех, кто входил в группу, употреблявшую яблочный напиток, и у кого в начале исследования область накопления висцерального жира соответствовала норме, никаких значительных изменений не было», — пояснили специалисты.

Получается, что при большом количестве висцерального жира яблочный напиток вполне эффективен как вспомогательное средство для похудения.

Результаты исследования ученые связывают с полифенолами, содержащимися в яблоках. Эти растительные соединения известны своим благотворным влиянием на организм человека. Они снижают риск сердечных заболеваний, а также диабета. Теперь, судя по всему, стало известно еще одно полезное свойство полифенолов.

Опасность висцерального жира заключается в том, что он выделяет токсичные вещества, провоцирующие воспаления. Такой жир обволакивает жизненно важные органы и его нельзя прощупать как подкожный.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что диетолог Михалева рассказала о самых неочевидных причинах ожирения.

-4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.42
3.65 90.88
3.54
Никаких переездов! Китайский совет дня на среду, 23 февраля

Последние новости

2:22
Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН из-за обращения ЛДНР к России
1:55
Якубович поставил Петросяна в пример Comedy Club: «Шутил тоньше»
1:27
В Белом доме прокомментировали возможную эвакуацию Зеленского из Киева
0:59
Кардиолог назвал лучшую физическую нагрузку против тромбов
0:44
Айза оскорбила Барановскую в эфире: «Она не знает ничего, только орет»
0:25
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Украины

Сейчас читают

ТОП-3 звезд, поздравивших мужчин с Днем защитника Отечества горячими фото
ТОП-3 неисправимых бабников по знаку зодиака
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака
Марафонцы: мужчины каких знаков зодиака бьют рекорды по длительности любовных утех

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год