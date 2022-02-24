Кардиолог назвал лучшую физическую нагрузку против тромбов

Выбор доступных видов двигательной активности подтверждают исследования, проведенные среди норвежских пациентов.

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили поделился результатами исследования 20 тысяч норвежских пациентов, которые выявили лучший тип физической нагрузки, уменьшающей риск образования тромбов.

«Необходимо отдать предпочтение малоинтенсивным и умеренным нагрузкам, это ежедневные пешие прогулки, йога, пилатес, плавание на умеренной скорости, велотренажер или эллипс в умеренном темпе», — рассказал врач в своем микроблоге.

При этом доктор рекомендовал контролировать пульс во время тренировок, а также не перетруждать организм при мерцательной аритмии, такой сбой работы сердца провоцирует образование тромбов, которые, в свою очередь, угрожают жизни в виде инсультов и инфарктов.

Если во время занятий возникает недомогание, необходимо уметь вовремя останавливаться, так как высокоинтенсивная тренировка способна увеличить риск возникновения аритмии, а при ее наличии — ухудшить течение болезни.

«Поддержание здорового образа жизни и здоровья сердечно-сосудистой системы — это про регулярность, а не про интенсивность!» — подчеркнул кардиолог.

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