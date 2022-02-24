Берегите нервы! Китайский совет дня на четверг, 24 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 24 февраля?

В четверг ожидается двойное столкновение энергий. Ян Металл Обезьяны будет пытаться покромсать Ян Дерево Тигра. Воинские энергии будут зашкаливать — окружающие могут бряцать оружием, скандалить и ходить, по-генеральски выпятив грудь. А это, согласитесь, раздражает.

Энергетические стычки такого рода особенно неблагоприятны людям с Тигром, Обезьяной и Змеей в карте бацзы. Если у вас такая картина, то стоит вести себя максимально благоразумно. Постарайтесь увильнуть от милитаристки настроенных товарищей и не лихачьте на дорогах. Ну и самим принять валерьяночки для успокоения тоже не помешает.

Остальные, непричастные, тоже могут ощущать на себе последствия шторма. Лес рубят — щепки летят, и в этот день могут срываться планы, нарушаться договоренности и происходить прочие форс-мажоры. Независимо от состояния в карте бацзы, лучшая рекомендация на такой день — отдых.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.