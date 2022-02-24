Рубль перешел к росту после резкого падения к доллару и евро. Согласно данным Мосбиржи, доллар в настоящее время торгуется по цене в 84,1 рубля, евро — 94,1 рубля. При этом утром 24 февраля американская валюта подскочила почти до 90 рублей, а евро подорожал до 101 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экономист дал прогноз по курсу доллара и евро на фоне обострения в Донбассе. Эксперт отметил, что стоит сохранять спокойное поведение на рынке и не копить деньги в рублях.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — защита мирного населения. До этого участились обстрелы ДНР и ЛНР со стороны Украины. Власти самопровозглашенных республик начали эвакуацию населения. Беженцев разметили на территории российских регионов. Вскоре Незалежная продолжила военную агрессию в адрес ДНР и ЛНР. 22 февраля Путин заявил о признании двух республик, подписав с ними договор о дружбе и взаимопомощи.