Экономист дал прогноз по курсу доллара и евро на фоне обострения в Донбассе

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 5 318

Эксперт отметил, что стоит сохранять спокойное поведение на рынке и не копить деньги в рублях.

Фото, видео: ТАСС / Евгений Разумный; 5-tv.ru

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Сейчас рубль заметно дешевеет, поэтому основным резервом могут стать недвижимость, драгоценные металлы, а также акции крупных российских ресурсодобывающих компаний. Такое мнение высказал в беседе с 5-tv.ru экономист Петр Коловагин.

По последним данным, американская валюта подскочила почти до 90 рублей, а евро подорожал до 101 рубля.

Как отметил эксперт, менять рубли на доллары сейчас не имеет смысла. Разумным решением для тех, кто хочет сохранить свои активы, делать вложения в наиболее перспективные отрасли.

«Главным резервом каждого здравомыслящего человека становится недвижимость и активы, главным образом, достаточно конкурентных национальных компаний, которые торгуются на фондовой бирже. Сюда можно и нужно вкладываться. Также можно покупать драгоценные металлы, в слитках или в любом другом виде. И стоит покупать землю, пока она еще дешевая», — объяснил Коловагин.

По словам специалиста, на рынке наблюдается резкий скачок цен на энергоресурсы. Так, нефть, согласно прогнозу цена барреля нефти сегодня будет выше 120 -150 долларов и не станет ниже по крайней мере в ближайшие полгода. Этот фактор оказывает стабилизирующее влияние на финансовую систему страны.

«Это каким-то образом стабилизирует нашу финансовую систему. Потому что часть выручки нефтегазовые компании должны конвертировать. Существует определение, что доходы свыше 44 долларов за баррель в сумме выручки поступают в Фонд национального благосостояния. Поэтому беспокоится за российский бюджет не следует, он будет достаточно укреплен обязательными отчислениями от нефти и газа», — считает специалист.

Также экономист отметил, что накоплением средств в рублях в сегодняшней ситуации заниматься не следует. Потому что отложенная сумма будет дешеветь буквально с каждым месяцем. Поэтому если есть необходимость делать какие-то приобретения, то лучше это не откладывать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мосбиржа приостановила торги на всех рынках.

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