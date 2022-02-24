Под эгидой трех планет: астрологический прогноз на март для всех знаков зодиака
Первый весенний месяц будет невероятно сильным по энергетическим аспектам, из-за чего стоит действовать крайне осторожно в какой бы то ни было сфере, считает астролог.
Фото, видео: Depositphotos / koi88; 5-tv.ru
Наступает март, и для многих весна — время начинаний, романтики и активности. Однако не стоит бросаться в омут с головой, лучше все-таки предварительно как следует изучить дно.
Астролог Алена Никольская в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, как планеты будут влиять на все знаки зодиака в грядущем марте и чего стоит ожидать от первого месяца весны.
Знак-смутьян
«Весь март у нас под яркими, сильными и невероятно энергетическими аспектами, — отметила эксперт, — С самого начала марта у нас новолуние — приходится на второе число, когда Солнце с Луной соединяется в знаке Рыб».
По словам астролога, Рыбы — знак очень чувствительный, нежный и романтичный, а еще наводящий смуту в мыслях, когда толком не понимаешь, что происходит вокруг и что делать в такой ситуации.
«Поэтому не обращайте внимание на огромное количество какой-то негативной информации, которая будет вокруг вас распространяться, а этому способствует Меркурий, который находится в знаке Водолея, в знаке коллективного разума, любых коллективных действий», — отметила Никольская.
Мощный космический союз
Стоит сохранять спокойствие даже тогда, когда вы будете из каждого утюга слышать разную информацию, очень часто фейковую.
«Не нервничайте, не переживайте и ни с кем не вступайте в конфликты, — посоветовала собеседница 5-tv.ru, — Дело в том, что сейчас Марс в соединении с Венерой <…>. Они еще соединяются с очень сильной, буквально такой трансформационной планетой Плутон».
Это небесное тело, как пояснила астролог, может буквально за секунду перевернуть с ног на голову текущую ситуацию, и придется в срочном порядке принимать решения, исправлять последствия своих действий. Постарайтесь держать себя в руках и будьте более аккуратны, предупредила эксперт.
«Венера отвечает за наше эмоциональное состояние, за то, как мы относимся к чему-либо внутренне, что нам нравится, что нам не нравится, а также за наши финансы и деньги. Венера в соединении с Марсом и с Плутоном — это большой трансформационный процесс, в том числе и таком финансовом плане, — подчеркнула астролог, — Поэтому, пожалуйста, будьте более аккуратны со своими деньгами, вдумчиво делайте те или иные покупки».
Также стоит быть осторожными с обменом валют, потому что все действия, которые вы совершите в марте, окажут серьезное влияние на вашу дальнейшую жизнь. Важно сдерживать и свой негатив, разрушительные эмоции, на которые вас будут провоцировать небесные тела.
«Постарайтесь не контролировать сильно своих близких людей, — посоветовала Никольская, — Дайте немножечко свободы и возможностей, хотя бы иллюзий этой свободы для своих родных и близких. Это касается не только вашей второй половинки, но и ваших детей <…>. Сейчас будет колоссальное желание контролировать каждый шаг».
Особые дни
Отдельно астролог обратила внимание на период с 18 по 23 марта — это время будет крайне непростым, поскольку в эти дни расцветут люди, занимающиеся черной магией, и просто распространяющие негативную энергию. Будьте бдительны.
«Никому не желайте зла, ни с кем не вступайте ни в какие там сложные разговоры и перебранки, потому что это может обернуться очень плохими последствиями», — пояснила эксперт.
Она также отметила 20 марта, поскольку в этот день Солнце переходит в знак Овна, и начинается астрологический новый год. У вас появится шанс на перезагрузку досаждавших вам ситуаций, а также посмотреть на мир незамутненным взором.
Также с начала месяца Меркурий пробежит от Водолея через Рыб и 27 марта перейдет в знак Овна, потому все события вокруг вас будут нестись с по-настоящему космической скоростью.
«Будьте аккуратны, будьте вдумчивы, берегите себя и своих близких. Ни с кем не вступайте в конфликт и постарайтесь воздержаться в течении всего марта от поездок, насколько это возможно, потому что ситуации, которые будут в мире, а это может быть связано и с какими-то серьезными и природными катаклизмами, могут быть какие-то взрывы, огонь, а также неприятности на дороге», — подытожила астролог.
Ранее 5-tv.ru писал о том, где искать свою любовь разным знакам зодиака.
Читайте также
64%
6.51 97.77
6.89
Нашли ошибку?