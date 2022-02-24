Под эгидой трех планет: астрологический прогноз на март для всех знаков зодиака

Наступает март, и для многих весна — время начинаний, романтики и активности. Однако не стоит бросаться в омут с головой, лучше все-таки предварительно как следует изучить дно.

Астролог Алена Никольская в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, как планеты будут влиять на все знаки зодиака в грядущем марте и чего стоит ожидать от первого месяца весны.

Знак-смутьян

«Весь март у нас под яркими, сильными и невероятно энергетическими аспектами, — отметила эксперт, — С самого начала марта у нас новолуние — приходится на второе число, когда Солнце с Луной соединяется в знаке Рыб».

По словам астролога, Рыбы — знак очень чувствительный, нежный и романтичный, а еще наводящий смуту в мыслях, когда толком не понимаешь, что происходит вокруг и что делать в такой ситуации.

«Поэтому не обращайте внимание на огромное количество какой-то негативной информации, которая будет вокруг вас распространяться, а этому способствует Меркурий, который находится в знаке Водолея, в знаке коллективного разума, любых коллективных действий», — отметила Никольская.

Мощный космический союз

Стоит сохранять спокойствие даже тогда, когда вы будете из каждого утюга слышать разную информацию, очень часто фейковую.

«Не нервничайте, не переживайте и ни с кем не вступайте в конфликты, — посоветовала собеседница 5-tv.ru, — Дело в том, что сейчас Марс в соединении с Венерой <…>. Они еще соединяются с очень сильной, буквально такой трансформационной планетой Плутон».

Это небесное тело, как пояснила астролог, может буквально за секунду перевернуть с ног на голову текущую ситуацию, и придется в срочном порядке принимать решения, исправлять последствия своих действий. Постарайтесь держать себя в руках и будьте более аккуратны, предупредила эксперт.

«Венера отвечает за наше эмоциональное состояние, за то, как мы относимся к чему-либо внутренне, что нам нравится, что нам не нравится, а также за наши финансы и деньги. Венера в соединении с Марсом и с Плутоном — это большой трансформационный процесс, в том числе и таком финансовом плане, — подчеркнула астролог, — Поэтому, пожалуйста, будьте более аккуратны со своими деньгами, вдумчиво делайте те или иные покупки».

Также стоит быть осторожными с обменом валют, потому что все действия, которые вы совершите в марте, окажут серьезное влияние на вашу дальнейшую жизнь. Важно сдерживать и свой негатив, разрушительные эмоции, на которые вас будут провоцировать небесные тела.

«Постарайтесь не контролировать сильно своих близких людей, — посоветовала Никольская, — Дайте немножечко свободы и возможностей, хотя бы иллюзий этой свободы для своих родных и близких. Это касается не только вашей второй половинки, но и ваших детей <…>. Сейчас будет колоссальное желание контролировать каждый шаг».

Особые дни

Отдельно астролог обратила внимание на период с 18 по 23 марта — это время будет крайне непростым, поскольку в эти дни расцветут люди, занимающиеся черной магией, и просто распространяющие негативную энергию. Будьте бдительны.

«Никому не желайте зла, ни с кем не вступайте ни в какие там сложные разговоры и перебранки, потому что это может обернуться очень плохими последствиями», — пояснила эксперт.

Она также отметила 20 марта, поскольку в этот день Солнце переходит в знак Овна, и начинается астрологический новый год. У вас появится шанс на перезагрузку досаждавших вам ситуаций, а также посмотреть на мир незамутненным взором.

Также с начала месяца Меркурий пробежит от Водолея через Рыб и 27 марта перейдет в знак Овна, потому все события вокруг вас будут нестись с по-настоящему космической скоростью.

«Будьте аккуратны, будьте вдумчивы, берегите себя и своих близких. Ни с кем не вступайте в конфликт и постарайтесь воздержаться в течении всего марта от поездок, насколько это возможно, потому что ситуации, которые будут в мире, а это может быть связано и с какими-то серьезными и природными катаклизмами, могут быть какие-то взрывы, огонь, а также неприятности на дороге», — подытожила астролог.

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