Как справиться с тревожностью: три инструмента от психолога

Психолог Ольга Кремнева объяснила, почему важно научиться управлять своими эмоциями.

Чувство тревожности знакомо каждому. Оно не только угнетает и омрачает жизнь, но и мешает принимать правильные, взвешенные решения, так как для этого нужно оставаться в спокойствии. Поэтому очень важно научиться управлять собой, своими эмоциями и быть готовым к любой ситуации, отмечает психолог, коуч Ольга Кремнева. Специально для 5-tv.ru она рассказала о трех инструментах, которые помогают справиться с тревожностью.

«Инструмент номер один — контроль над своей жизнью. Это самый лучший, простой и действенный инструмент который подразумевает, что вы делаете подвластные вам вещи. Например, вы контролируете утренние ритуалы, такие как чистку зубов, и не отменяете этого никогда. Сконцентрируйтесь на том, что вы управляете этим процессом здесь и сейчас, не думая пока о том, что ждет вас дальше», — говорит эксперт.

Инструмент второй — это осознанное выполнение действий. Им можно воспользоваться во время занятий спортом, особенно на кардиотренировках, говорит Кремнева.

«Когда вы начинаете задействовать тело, то вы его контролируете, и вам нужно сосредоточиться. Например, сейчас мне нужно крутить педали велосипеда, чтобы ехать, мне сейчас не хочется думать о том, какие у меня сложности в бизнесе или тревожиться о каком-то будущем. Здесь и сейчас мне нужно контролировать свое тело, чтобы грести на лодке, бежать, крутить педали», — отмечает психолог.

Наконец, третий способ справиться с тревожностью — составить некие ресурсные списки, которые вас наполняют, говорит Кремнева.

«Например, мне очень нравится рисовать, и как только я тревожусь, то я сажусь и рисую. Или это могут быть какие-то прогулки, встреча с друзьями», — поясняет эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как определить у себя паническую атаку и эффективно с ней справиться.