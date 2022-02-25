Кудрявцева призналась в частичном отказе от интимной жизни: «Никакого романтизма»

Телеведущая Лера Кудрявцева при всей своей медийности никогда не обсуждала нюансы личной жизни. Мало того: даже на порог любимого дома звезда не пускает никого кроме родственников. Дива тщательно оберегает собственное счастье, но актрисе Ирине Безруковой в доверительном разговоре все уже удалось выведать ее некоторые тайны. Женщины разговорились на интимную тему.

В эфире YouTube-шоу «Начало» интервьюер поинтересовалась, как большая разница в возрасте — 16 лет — сказывается на отношениях Кудрявцевой с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым. 50-летняя телеведущая призналась, что в этом, третьем браке, у нее все спокойно и стабильно: он любит ее, она — его. Не смущает блондинку и заработок — получает больше супруга, но никогда им не манипулирует.

«Я даже не знаю, что это такое. Я не знаю, как манипулировать. Зачем? Это уже третий брак. Я всегда была замужем. Это не моя история. В моей семье такого точно нет. Я не знаю, что такое манипуляция и этого не было в моей жизни», — призналась Кудрявцева.

Устраивает телеведущую и секс-график, резко изменившийся с годами. Если в начале отношений близость у селебрити была каждый день, то со временем страсть практически пропала. Молодого мужа дивы это совсем не беспокоит.

«Я думаю, что это нормально. Есть такие пары, у которых до сих пор романтика. Но когда ты долго замужем, любовь остается, а страсть проходит. Это даже по физиологии неправильно. Страсть проходит, все устаканивается. У меня Игорь вообще никогда не был романтиком. У нас все спокойно, рутина, быт. Ничего нет, никакого романтизма», — заключила Лера Кудрявцева.

7Дней.ru напоминает, что Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова в июне 2013 года. Влюбленные не торопились с детьми. Малышка по имени Маша появилась у пары в августе 2018-го. Больше наследников селебрити пока не планируют.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что довело Леру Кудрявцеву до истерики в эфире ее собственного шоу.