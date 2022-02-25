Онколог Юнусова перечислила нетипичные признаки рака у детей

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 319

Медики предупреждают: игнорировать тревожные симптомы нельзя. Иначе есть риск возникновения фатальных последствий.

Онколог Юнусова перечислила нетипичные признаки рака у детей

Фото: Depositphotos / MarinaSvetlova

Рак — страшное и почти неизлечимое заболевание. Его коварство заключается в проблеме диагностики: зачастую опухоли обнаруживают на последних стадиях, когда организм слабеет на глазах. С онкологией у несовершеннолетних все гораздо сложнее. Впрочем, нетипичные симптомы, которые указывают на возможное развитие опасного состояния, все-таки есть. Подробнее о них рассказала завотделением детской онкологии и гематологии республиканской клинической больницы Дагестана Индира Юнусова.

Будьте осторожны

Медик заметила, что на ранних стадиях рака многие дети испытывают недомогание. Речь идет, в частности, о резко увеличившимся в размерах животе, якобы беспричинном повышении температуры тела, носовых кровотечениях и даже рвоте, что характерна при опухолях мозга.

«Существуют так называемые симптомы-маски. Это непонятная синячковая сыпь на теле, повышение температуры, которое не поддается антибактериальной терапии, это боли в костях, увеличение печени, селезенки, лимфатических узлов», — цитирует специалиста ФАН.

Юнусова подчеркнула, что все вышеуказанное может свидетельствовать и о развитии других болезней. Но родители, по ее мнению, обязаны проявить внимание и отвести ребенка на консультацию к специалисту. Последний же ни в коем случае не должен сразу отметать вариант с детскими злокачественными опухолями.

«Когда у ребенка появляется рвота или головная боль, то врач, как правило, бежит к неврологу или инфекционисту, а в итоге оказывается, что все это было продиктовано опухолью, которая развивалась в мозге», — объяснила Индира Юнусова.

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