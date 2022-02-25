Екатерина Климова провела «зачистку» друзей в Instagram: «Будет еще и скандал!»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 333

Актриса призналась, что после отказа от активности в соцсетях избавилась от стресса и давления, почувствовала себя намного лучше.

Екатерина Климова провела «зачистку» друзей в Instagram: «Будет еще и скандал!»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Актриса Екатерина Климова провела тотальную «зачистку» своих подписок в социальных сетях. Она отказалась от аккаунтов многих друзей и знакомых, которые слишком поглощены жизнью в Instagram и ему подобных сервисах. Как пишет 7Дней.ru, этот план назревал давно, но лишь на днях артистка решилась на радикальный шаг.

По словам Климовой, необходимость постоянно реагировать на публикации приятелей в соцсетях оказалась крайне утомительной. Без устали следить за фотографиями и высказываниями подруг невозможно. Это вызывает только стресс, и не приносит никакой радости. Особенно удручало, когда люди всерьез обижались, если на их пост не поступал ответ от звезды. Актриса решила положить этому безумию конец.

«Знаете, это как покормить тамагочи: поставить всем лайки, написать комментарий. Если, не дай бог, ты у кого-то что-то не отметил, то будет еще и скандал. Есть у меня и такие подружки. Когда я отписалась от всех, мне стало легко и просто. Сейчас ставлю лайки только тогда, когда у меня есть на это время и желание. Чего и вам желаю», — сообщила Екатерина Климова.

Как рассказала артистка, совсем покидать интернет-пространство она не собирается. Просто теперь она следит только за жизнью самых близких людей и оставляет за собой право реагировать на их посты или игнорировать их.

На своей странице в Instagram Климова нечасто делится подробностями личной жизни. Там можно увидеть анонсы спектаклей, премьер и новых проектов, рекламные ролики, в создании которых принимает участие селебрити, фото детей и друзей.

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