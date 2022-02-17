Третий лишний: Любовные треугольники российских звезд

Личная жизнь звезд развивается на глазах миллионов людей. Порой во внимание прессы и поклонников попадают моменты, которые селебрити хотели бы забыть. 5-tv.ru вспомнил, кто из отечественных звезд побывал в любовном треугольнике.

Хорошилов — Климова — Петренко

Первый муж Екатерины Климовой предсказал ее уход из семьи. Фото: instagram.com/ geweller76, globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, АГН Москва

Со своим первым мужем, Ильей Хорошиловым, Екатерина Климова познакомилась подростком, а позже вышла за него замуж. Хорошилов как-то сказал любимой, что она, став известной актрисой, бросит его. Тогда никто и предположить не мог, что его слова окажутся пророческими.

В первом браке Климова родила дочь Елизавету. Артистка быстро вернулась к работе. На съемках сериала «Лучший город Земли» она пересеклась с Игорем Петренко, с которым училась в одном вузе. Между актерами завязался роман, но оба они были несвободны. В какой-то момент они расстались и вернулись к обычной жизни. Затем Петренко развелся с женой и рассказал об этом Климовой. Климова ушла от мужа и вскоре вышла замуж за Петренко. В их браке родились двое детей: Матвей и Корней.

Петренко и Климова считались одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. История их любви вдохновляла многих на поиски второй половинки. Однако в 2013-м стало известно о размолвке звезд. По словам Климовой, причиной развода стало пристрастие Петренко к алкоголю. Сам он раскаялся в своей вине.

Сейчас Петренко состоит в третьем браке и воспитывает трех дочерей. Климова в 2015-м вышла замуж за актера Гелу Месху, родила от его дочь Изабеллу. Но в 2019-м они развелись. По словам актрисы, сегодня она в первую очередь мать, и только во вторую — актриса.

Барановская — Аршавин — Казьмина

Андрей Аршавин бросил Юлию Барановскую, когда она была беременна. Фото: Globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, instagram.com / andrey.arshavin10, instagram.com / arshavina_alisia_7

Юлия Барановская и Андрей Аршавин познакомились в 2003-м в Санкт-Петербурге. Она училась в вузе, он был начинающим футболистом. У пары завязался роман и через два года на свет появился первенец Артем. Ради малыша Барановская бросила учебу. Карьера гражданского супруга тем временем шла в гору. Затем в семье родилась дочь Яна.

Барановская призналась, что в отношениях с Аршавиным чувствовала себя замужем, хоть они не были расписаны. В какой-то момент до Юли стали доходить слухи об измене супруга. Но она не подавала виду ради детей. Андрей ушел от Юлии, когда она была беременна их третьим ребенком. Выплачивать алименты он отказался. Для девушки такой поворот событий оказался большим ударом, но она взяла себя в руки и стала успешной телеведущей.

СМИ приписали статус разлучницы Алисе Казьминой. Футболист женился на ней в 2016-м. Через год в семье родилась девочка Есения. А спустя три года брак Аршавина и Казьминой распался. Причиной разрыва стали якобы постоянные измены атлета. В 2021-м Алиса вновь попала во внимание СМИ. На этот раз девушку одолела болезнь, которая изуродовала ее лицо.

Лещенко — Харламов — Асмус

Гарик Харламов женился на Кристине Асмус, не успев развестись с первой женой. Фото: vk.com / Юлия Лещенко, Globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, Lev Ilyin

С первой женой, Юлией Лещенко, Харламов познакомился в одном из московских ночных клубов. В 2010-м пара поженилась. А спустя три года появились первые слухи о романе звезды с актрисой «Интернов» Кристиной Асмус. Поклонники раскритиковали похождения знаменитости. Сам Харламов утверждал, что его роман с будущей второй супругой начался спустя несколько месяцев после того, как он съехал от Юлии.

Харламов и Асмус поженились, но брак признали недействительным. Оказалось, Харламов не успел развестись с первой женой! Сама Юлия обвинила в распаде семьи Кристину и напомнила о якобы проблемах Харламова с азартными играми. Развод бывших возлюбленных активно обсуждали в прессе, но в итоге он состоялся.

В ноябре 2013-го Асмус и Харламов все-таки смогли зарегистрировать отношения. А в начале следующего года актриса родила дочь Анастасию. Однако общий ребенок не спас семью от раздора. В 2020-м пара развелась. Молодые люди поддерживают теплые отношения ради наследницы.

Ливанов — Безрукова — Безруков

Ирина Безрукова в один год потеряла сына и развелась с мужем. Фото: Globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova, Lev Ilyin, Павел Кашаев

Ирина Бахтура и Игорь Ливанов поженились в 80-е. Она училась в вузе, где он преподавал. Для девушки это был первый брак, для ее избранника — второй. Первая супруга Игоря и их дочь погибли в железнодорожной катастрофе.

В 1989-м Ирина родила сына Андрея. Позже отец семейства получил предложение поработать в Москве, куда семья вскоре переехала. В столице карьера супругов пошла вверх. Игорь активно снимался в кино. На съемках фильма «Тридцатого — уничтожить» он повредил позвоночник и на какое-то время был прикован к постели. В это же время Ирина сообщила ему, что уходит к Сергею Безрукову. Ребенка мать забрала с собой.

В 2000-м Ирина стала женой звезды «Бригада». Их брак продлился 15 лет. Детей в семье так и не появилось. В 2015-м от острой сердечной недостаточности умер единственный сын актрисы. В этом же году от нее ушел Сергей Безруков. Артист признался супруге, что встретил другую женщину. Новой избранницей актера стала режиссер Анна Матисон. Сегодня пара воспитывает троих детей. Также у Безрукова подрастают двое наследников, рожденных вне брака. Ирина все еще одна.

Виторган — Собчак — Богомолов

Ксения Собчак изменила мужу после пяти лет брака. Фото: Globallookpress. com / Komsomolskaya Pravda, Lev Ilyin, АГН Москва

Ксения Собчак и Максим Виторган поженились в 2013-м. Спустя четыре года у пары родился сын Платон. Однако общий ребенок не спас семью от распада. Будучи в браке за Виторганом, Собчак увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Девушка зачитывалась постами звезды в соцсетях и видела в нем единомышленника. По словам ведущей, она долго сопротивлялась чувствам. Но в какой-то момент они одержали вверх.

Слухи о романе Собчак и Богомолова появились в 2018-м. Но тогда их восприняли как очередной пиар-ход скандальной телеведущей. Однако через год Виторган напал на Богомолова с кулаками и сломал ему нос. Выяснилось, что Максим и Ксения давно не живут вместе, но общими усилиями воспитывают сына. В том же году супруги развелись, и Собчак связала себя узами брака с Богомоловым.