День вашего лучшего свидания: какими будут 25-е лунные сутки 2022 года

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 10 033

Астролог Ксения Шахова рассказала о вилянии небесных тел на мысли и поведение людей 25 февраля.

Фото, видео: Depositphotos / Andrew7726; 5-tv.ru

Сегодня, 25 февраля 2022 года, действуют 25-е лунные сутки. В этот день некоторые знаки зодиака могут ощутить себя сторонними наблюдателями, а не активными участниками земной жизни, поэтому вероятна путаница и неразбериха в делах и предприятиях.

По словам астролога и психолога Ксении Шаховой, убывающая Луна неблагоприятна для начинаний и любой активности, которая выходит за рамки привычного ежедневного расписания. Все профессиональные и бизнес-мероприятия сегодня лучше отменить или перенести на другой день.

«В утренние часы и днем будет хотеться повысить свою значимость в глазах окружающих, будет тянуть вести философские разговоры и политические диспуты. В 19:30 Луна переходит в знак Козерога, в это время пространство наполняется энергией Земли — стойкости и расчетливости», — говорит эксперт.

Как отметила Шахова, несмотря на предостережения, трудолюбие будет поощряться ночным светилом. Важно в любой деятельности сохранять спокойствие и проявлять практичный подход.

Легкомысленные беседы едва ли станут успешными и оставят хорошее впечатление. Неосторожные высказывания также могут повлечь шлейф конфликтов и негативных эмоций. Сегодня лучше будут восприниматься серьезные темы.

«Но все же пятница — это день любви, ей покровительствует планета Венера, поэтому день удачен для романтических свиданий. Сегодняшние сны говорят о далеком будущем могут исполняться, но не сразу», — добавила астролог.

Предпочитайте сегодня проявлять любовь в каждом слове и поступке. Поцелуй станет лучшей защитой от мелких передряг и тяжелых мыслей, а объятия подарят близким радость и укрепят отношения. 

На пороге весны, которую с нетерпением ждут многие как символ перемен и обновления жизни, эксперты советуют не терять голову. По прогнозам астрологов, март будет невероятно сильным по энергетическим аспектам, из-за чего стоит действовать крайне осторожно в любой сфере. Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз для всех знаков зодиака на первый месяц весны 2022 года.

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