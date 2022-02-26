Добавь огонька: четыре секс-трюка, которые согреют вашу остывшую постель

Во многих парах наступает момент, когда в постели друг друга уже не удивить. Все коронные ласки испробованы, каждое движение предсказуемо, и порой больше хочется скорее уснуть, чем повторять обыденные десять минут поступательных движений.

Значит ли это, что пламя угасло безвозвратно, и с этим партнером радости первобытного секса уже не испытать? Разумеется, нет! Ваше взаимное желание раздуть искру снова непременно приведет к массе великолепных совместных моментов! Но начинать со вступления в клуб свингеров все же не стоит. Попробуйте для начала что-то менее радикальное.

Красота жизни состоит из мелочей, а любовные отношения и настоящая близость – из маленьких проявлений заботы и интереса друг к другу. Вы удивитесь, но еще многое можно узнать не только о личности, но даже о теле вашего спутника. Нужно лишь пофантазировать. А чтобы поиск вдохновения был проще, вот для начала четыре пикантных трюка от WMJ.ru, которые можно испробовать в постели.

Прищепка

Наши тела очень похожи, но при этом все же разные. Одним нравятся поцелуи в шею, другим просто щекотно, совсем не возбуждает. Стимуляция сосков – развлечение индивидуальное, но провести эксперимент все же стоит. Причем воспользоваться прищепками для сосков могут как дамы, так и мужчины. Поиграйте с удовольствием, почувствуйте раскрепощение от нового элемента предварительных ласк или используйте прищепку в момент пика – острые ощущения гарантированы!

Поза 69

Говорят, это уже не модно, кроме того, пытаясь впечатлить партнера своей раскованностью, вы наверняка уже пробовали позу 69 в самом начале отношений. Если воспоминания остались не самые приятные или вообще никаких, возможно, вы делали это не совсем правильно. Чувство неловкости нередко возникает у дилетантов в позе 69, ведь довести друг друга до оргазма в таком положении получается не сразу. Чтобы этого не произошло, стоит договориться: чей пик ближе, тот и будет получать чуть больше внимания. А вместо языка можно использовать еще и пальцы, подключать к делу вибратор или батт-плаг.

Добавьте звука

Аудиопорнотреки — новая музыка для интимных встреч. В 2022 году их популярность выросла неимоверно. Наденьте наушники, а партнер пускай возьмет ваше тело в свои руки. Получать нежные ласки под специфические звуки – это может оказаться крайне интересно, поверьте! Ну или вы как минимум здорово посмеетесь вдвоем. Смех, между прочим, тоже греет остывшие постели.

Раббинг

Ваше тело способно на большее, как уже говорилось выше. На теле вашего партнера тоже много неисследованных эрогенных зон. Человека можно «использовать» для удовольствий с ног до головы, а не только на паре привычных участков. Потритесь заветным местом о любую часть тела избранника — руку, ногу, бедро. Во-первых, это красиво и приятно, а также говорит о доверии. Во-вторых, это первый шаг к новым способам достижения незабываемого оргазма!

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