Туристы караулят у двери: дом из фильма «Ноттинг Хилл» выставлен на продажу

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 26 0

Знаменитый фасад с синей дверью годами привлекает поклонников романтической комедии.

Дом из фильма «Ноттинг Хилл» выставлен на продажу

Фото: Reuters/Yui Mok

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Дом из фильма «Ноттинг Хилл» выставлен на продажу за $10,5 миллионов

Недвижимость в лондонском районе Ноттинг-Хилл, ставшая известной благодаря одноименному фильму 1999 года, выставлена на продажу за 7,95 миллионов фунтов стерлинга — более 880 миллионов рублей по курсу на 26 сентября. Именно этот дом использовали для съемок сцен с персонажем Хью Гранта, а его фасад с синей дверью стал одной из самых узнаваемых деталей картины. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Ранее дом принадлежал сценаристу фильма Ричарду Кертису, который продал его вскоре после выхода картины. В 2014 году недвижимость приобрел Нил Хатчинсон за 4,575 миллионов фунтов стерлингов (более 500 миллионов рублей).

Сейчас, по данным из объявления, внутри находятся три спальни, две ванные комнаты, большая объединенная кухня-гостиная и галерея над гостиной. В доме также есть открытая терраса на крыше, попасть на которую можно по винтовой лестнице из внутреннего двора.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых грустных фильмах всех времен. 

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Туристы караулят у двери: дом из фильма «Ноттинг Хилл» выставлен на продажу

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