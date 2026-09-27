Названы дата и место прощания с легендой джаза Алексеем Козловым

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Василиса Власова
Василиса Власова 21 0

Музыканта похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

Когда и где пройдет прощание с музыкантом Алексеем Козловым

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Прощание с народным артистом России, выдающимся джазовым саксофонистом, композитором и основателем ансамбля «Арсенал» Алексеем Козловым состоится 29 сентября. Оно пройдет на Троекуровском кладбище Москвы.

«Прощание с Алексеем Семеновичем и гражданская панихида пройдут во вторник, 29 сентября, с 14:00 до 16:00 в Прощальном зале Троекуровского кладбища», — сообщили родственники музыканта «РИА Новости».

Напомним, что джазовый музыкант Алексей Козлов ушел из жизни 25 сентября.  Он скончался за несколько недель до 91-го дня рождения. 

Творческий путь Алексея Козлова — важная часть истории советского и российского джаза. Он самостоятельно освоил инструмент саксофон в конце 1950-х. В дальнейшем Козлов стал одним из самых запоминающихся прпедставителей джазового движения «оттепели».

В 1962 музыкант в секстете Вадима Сакуна впервые представил советский джаз в Варшаве на Jazz Jamboree.

В 1973 году им был создан «Арсенал». На тот момент это был первый профессиональный джаз-рок-коллектив. Музыканты экспериментировали с жанрами: с фьюжном, арт-роком, фанком и рок-оперой.

В перестройку Козлов стал главой секции рок-музыки Союза композиторов СССР.

О его смерти рассказала 5-tv.ru пресс-секретарь Виктория.

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