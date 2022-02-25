Кехман раскритиковал выгнавшего Башарова Райхельгауза: «Надо его снять с поста»

По словам театрального деятеля, актер сыграет главную роль в премьерном спектакле МХАТ «Нежданно-негаданно».

Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман прокомментировал решение создателя и художественного руководителя московского театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза прекратить сотрудничество с известным актером Маратом Башаровым.

По словам театрального деятеля, к артисту отнеслись крайне несправедливо.

«С большим удивлением и презрением я прочитал письмо художественного руководителя театра „Школа современной пьесы“ господина Райхельгауза о разрыве сотрудничества с артистом Маратом Башаровым», — отметил Кехман в интервью «Ленте.ру».

Также гендиректор заявил, что Башаров сыграет главную роль в премьерном спектакле МХАТ «Нежданно-негаданно». При этом самого Райхельгауза Кехман предложил уволить с его должности.

«А что касается персонажа по фамилии Райхельгауз, я, на месте руководителя департамента культуры города Москвы, счел бы правильным снять его с поста художественного руководителя за такое отношение к артисту в такое время», — добавил деятель культуры.

Актер Марат Башаров сотрудничал со столичным театром «Школа современной пьесы» в качестве приглашенной звезды. Однако недавно руководство заявило о его увольнении. По словам художественного руководителя, артист не раз подводил труппу, отменяя спектакли со своим участием.

Последней каплей, переполнившей терпение администрации, стал срыв гастролей коллектива на Кипре, где сейчас проходит фестиваль русского театра. Как заявляет Райхельгауз, актер просто не явился в аэропорт в день вылета, чем создал немало проблем. Ему пришлось в экстренном порядке искать замену и за внушительную сумму покупать билет другому артисту.

При этом все билеты на спектакль «Школы современной пьесы» под названием «Город» давно раскуплены — зрители хотели увидеть на сцене Башарова, но этого не случилось. По мнению худрука, такое поведение знаменитости связано с тем, что он «ушел в запой».

В то же время, как объяснил сам Башаров в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru, он никогда не числился официально в труппе театра, поэтому ни о каком увольнении не может быть и речи.