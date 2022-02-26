Холестерин и тромбы: как кровь и сердце страдают от коронавируса

От последствий коронавируса страдает не только дыхательная система. Все больше медиков отмечают серьезные осложнения, касающиеся сердца и сосудов.

Комплексные витаминные добавки, а также умеренные физические нагрузки могут серьезно помочь сердцу в восстановлении после COVID-19. Такое мнение в беседе с Pravda.ru высказал глава медцентра династии Гончаровых, кардиолог Игорь Гончаров. По словам медика, от коронавируса страдает далеко не только дыхательная система, но еще сердце и кровь.

Беды сердечные

«Внутренняя выстилка сосудов является одной из основных мишеней, — пояснил специалист, — Как следствие — нарушение их жесткости, появление воспаления, а на месте воспаления — отложение холестерина, а там, где холестерин, — атеросклеротические бляшки, то есть прогрессирование атеросклероза».

Такие условия, очевидно, не являются благоприятными для сердца. По словам Гончарова, у многих пациентов, перенесших COVID-19, выявляется наличие выпота в области перикарда — тонкой оболочки, отделяющей сердечную мышцу от внутренней грудной клетки.

Там накапливается жидкость, которая в определенный момент может стать крайне опасной для человека, а при появлении в ней вируса и вовсе привести к воспалительным заболеваниям сердца.

Зачастую пациенты не замечают негативных изменений, списывая их на проблемы с легкими. Считая одышку чем-то незначительным, они пропускают опасный симптом, из-за которого стоит обратиться к врачу.

«Если через неделю после того, как вы выздоровели (получен отрицательный мазок — Прим. ред.), одышка сохраняется — это повод обратиться к специалистам», — пояснил терапевт.

Скрытая угроза

После коронавируса зачастую у пациентов повышается уровень холестерина. Из-за вируса кровь может стать не только густой, но и более текучей. Причиной тому является снижение числа тромбоцитов при COVID-19, но при этом уровень D-димера и фибриногена может быть высоким, что увеличивает риск образования тромбов в сосудах, отметил медик.

«Таким образом, у одного и того же человека одновременно кровь жидкая, тромбоциты низкие, а другие ее свойства, наоборот, говорят о том, что кровь может легко свернуться и образовать тромб», — рассказал Гончаров.

Потому после коронавирусной инфекции важно наблюдаться у врача, особенно, если пациент принимает препараты на основе ацетилсалициловой кислоты.

Не навреди

Гончаров предостерег восстанавливающихся после COVID-19 пациентов от бездумного употребления различных добавок и лекарств. По словам медика, можно нажить себе серьезный недуг почек и печени в попытках поскорее прийти в себя после выматывающего вируса.

«Это стрессовое повышение быстро восстановится, но если перегружать организм БАДами, лекарствами, то это может привести к лекарственным гепатитам и временной почечной недостаточности», — пояснил кардиолог.

По мнению врача, безопасно применение витаминов группы B, комплексных витаминных добавок. Однако перед внедрением их в свой рацион стоит сдать анализы, чтобы точно знать, каких веществ и элементов не хватает в организме. Так вы восполните дефициты и действительно поможете организму.

Спорт в умеренных количествах — еще один вариант прийти в себя после болезни. Восстановление хорошей микроциркуляции крови важно для здоровья всех внутренних органов.

«Но любая физическая нагрузка после болезни должна вводиться постепенно. Не нужно с первого дня выходить гулять, таскать гири. Старайтесь начинать с малого. Обычная лечебная физкультура, известная нам еще со школьных времен», — посоветовал медик.

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